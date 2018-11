Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 3. Yaşını İki Konserle Kutluyor

Lefkoşa, 21 Kasım 18 : Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, kuruluşunun üçüncü yılını, yarın ve Cuma günü düzenleyeceği iki konser ile kutlayacak.Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yarın YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde, 23 Kasım Cuma ise Mağusa’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yer alacak her iki konser de saat 20.00’da başlayacak.KONSER PROGRAMIKara Karayev’in “Ayşe’nin Dansı – Kızların Dansı”, Richard Strauss’un “Klarnet ve Fagot için İkili Konçertino” ve Franz Schubert’in “4. Senfoni Do Minör ‘Trajik’” eserlerinin icra edileceği konserlerde, klarnet sanatçısı olarak Oya Berrak Karabey, fagot sanatçısı olarak Eylül Kayahan yer alacak.Ali Hoca şefliğindeki konserlere giriş ücretsiz olacak.KKTC CSO’NUN MİSYONUYurttaşlarının çağdaş, çoksesli ve evrensel müzik kültürünü geliştirmeyi, müzik anlayışını ve sevgisini yükseltmeyi amaçlayan KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, dünyaca tanınmış bestecilerin eserlerinin yanı sıra Kıbrıslı Türk bestecilerin yapıtlarını da seslendirerek ülke müziği ve bestecilerinin yurt içinde ve dışında tanıtılmasına katkıda bulunuyor.İLK KONSER, 28 KASIM 2015 TARİHİNDE VERİLDİYasası 21 Nisan 2014 tarihinde KKTC Cumhuriyet Meclisi’nce kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın kuruluş süreci, orkestra koordinatörü Mustafa Kofalı, şef Ali Hoca ve konzertmaister Nihat Ağdaç’ın 2015 yılı başında ülkeye davet edilmeleriyle bir adım daha ilerledi.Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın göreve gelmesinin ardından, hukuksal temelin tamamlanması, sanatçı kadrosunun oluşturulması için 31 Ağustos 2015’te hazırlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Kabul Sınavı Tüzüğü çerçevesinde yapılan münhal ve sınavlar sonucunda kadrolara uygun sanatçıların göreve başlamasıyla, CSO konser verecek düzeye ulaştı. KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ilk konserini 28 Kasım 2015 tarihinde verdi.DÜNYACA ÜNLÜ SANATÇILARLA SAHNE ALINDI3 yılda yapılan kabul sınavları ile oluşan 26 kişilik ekibiyle her geçen gün büyümekte olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası gelişimini, 38 kişilik kadroya erişerek tamamlayacak. Kurulduğu günden bugüne düzenli olarak konserler veren orkestra, Türk Devlet Sanatçıları piyanist İdil Biret, Gülsin Onay ve yanı sıra Fazıl Say, Murat Karahan, Alaxander Markov, Martynas Levickis, Kandemir Artun Hoinic, Eylem Demirhan Duru, Ayşe Karaoğlan, Hande Dalkılıç, Onur Şenler, Knut Weber, Çellistanbul, Maurice Steger, Daniele Caminiti, Aniello Desiderio, Stanley Dodds, Nihat Ağdaç, Kristine Balanas, Rüya Taner, Chloe Van Soeterstede, Emre Elivar, Arda Aktar, Enver Töre, Sermin Dikmen Töre, Laden İnce, Apple Hill Kuartet, Kinan Azmeh, Soyong Yoon ve Atakan Sarı’nın da aralarında bulunduğu sanatçılarla çok sayıda konser gerçekleştirdi. Orkestranın, bugüne kadarki konserlerinin tümü CD/DVD olarak kaydedilerek ülke kültür arşivine kazandırıldı ve sanatseverlere ulaştırıldı. KKTC CSO, 2016/2017 Konser Sezonu’nda Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ve Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ile ortak konserlerin ardından, 2017 Mayıs ayında aldığı davet üzerine Mersin Uluslararası Müzik Festivali’nin açılışı konserini, 16 - 17 Kasım 2017 tarihlerinde de Ankara’da TC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’yla KKTC’nin 34. Kuruluş Yılı konserini gerçekleştirdi. KKTC CSO, 12-16-17 Ekim 2018 tarihlerinde de Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası’yla ortak konserler gerçekleştirdi. 4 Eylül 2018’de 22. Mağusa Kültür, Sanat ve Turizm Festivali kapsamında Bursa Devlet Senfoni Orkestrası ve TC Devlet Çoksesli Korosu ile birlikte Salamis Antik Tiyatro’da Carll Orff’un Carmina Burana eserini icra eden KKTC CSO, 30 Eylül 2018 tarihinde 16. Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali kapsamında dünyaca ünlü Türk piyanist Fazıl Say ile aynı sahnede buluştu. Fazıl Say’ın KKTC CSO hakkında takdir duygularını ifade etmesi, orkestra için özel bir önem taşıdı.Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın kuruluşundan kısa süre sonra hem ülke dışından aldığı davetlerle hem de Kıbrıs’ta ağırladığı uluslararası sanatçılar aracılığıyla klasik müzik alanında KKTC’yi temsil etme misyonunu yerine getirmeye devam edeceği vurgulandı.(AK/GÜL) FOTOĞRAFLI