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23 Ocak 2017 Pazartesi 13:24

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 2017’nin İlk Konserini 28 Ocak’ta Verecek

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 2017’nin ilk konserini 28 Ocak’ta verecek.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 2017'nin İlk Konserini 28 Ocak'ta Verecek
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Lefkoşa, 23 Ocak 17 : Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 2017’nin ilk konserini 28 Ocak’ta verecek.

Yakın Doğu Üniversitesi AKKM’de yer alacak olan konser saat 20:00’de  başlayacak.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre  Şef Ali Hoca yönetiminde ve Ayşe Karaoğlan’ın solistliğiyle verilecek konserde Mozart’ın 5 numaralı Keman Konçertosu (La Majör Kv.219) ve Ali Hoca’nın dünyada  ilk kez CSO tarafından gerçekleştirilecek olan Kıbrıs Kapriçyosu isimli eserleri icra edilecek.

Konser halka açık ve ücretsiz olacak.

(ÖZ/HA)

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