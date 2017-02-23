Cumhurbaşkanlığı’nın “temiz Düşün” Projesi Kapsamında Refüj Ve Yol Kenarı Temizlikleri Başlıyor

Cumhurbaşkanlığı’nın “Temiz Düşün” projesi kapsamında Yonca Kavşağı ile Haspolat çemberi arasındaki refüjün ve yol kenarlarının temizliğine 15 Mart’ta başlanacak.

YONCA KAVŞAĞI İLE HASPOLAT ÇEMBERİ ARASI İÇİN ÇALIŞMALAR 15 MART’TA BAŞLAYACAK

Lefkoşa, 23 Şubat 17 : Cumhurbaşkanlığı’nın “Temiz Düşün” projesi kapsamında Yonca Kavşağı ile Haspolat çemberi arasındaki refüjün ve yol kenarlarının temizliğine 15 Mart’ta başlanacak.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı çevre temizliği ve çevre koruma projesi “Temiz Düşün” kapsamında refüj ve yol temizlikleri başlıyor.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 15 Mart Çarşamba günü gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Akıncı ve Temiz Düşün Projesi Fahri Başkanı Prof. Dr. Vamık Volkan, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Erdoğan Çelebi, Belediyeler Birliği Başkanı ve Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli ve Belediyeler Birliği Asbaşkanı ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, vatandaşların yoğun kullanımında olan alandan başlayacak temizliğin işbirliğiyle yapılacak olmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Çalışma Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin organizasyon ve temizlik çalışmalarıyla Lefkoşa ilçesine bağlı Alayköy Belediyesi, Akıncılar Belediyesi, Değirmenlik Belediyesi, Gönyeli Belediyesi ve Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından ortaklaşa yapılacak.

(RÇ/HÖ)