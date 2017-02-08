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08 Şubat 2017 Çarşamba 11:50

Cumhurbaşkanlığı’nda Müzakere Süreciyle İlgili Görüşmeler

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile ekibinde çözüm için yeterli cesaretin ve kararlığın olduğunu söyleyerek, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’e “Siz de cesaretle ve kararlılıkla üzerinize düşeni yapınız, herhangi bir beklenti içine girmeyin, ilkeler ortada” çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanlığı'nda Müzakere Süreciyle İlgili Görüşmeler
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ERHÜRMAN: “SAYIN AKINCI VE EKİBİYLE YAPTIĞIMIZ GÖRÜŞMEDE BİZİM TARAFTA YETERLİ CESARETİN VE KARARLIĞIN OLDUĞUNU GÖRDÜK... ÇAĞRIMIZ ANASTASİADİS’E”

“CESARETLE VE KARARLILIKLA ÜZERİNİZE DÜŞENİ YAPINIZ... HERHANGİ BİR BEKLENTİ İÇİNE GİRMEYİN... İLKELER ORTADA”

Lefkoşa, 8 Şubat 17 : Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile ekibinde çözüm için yeterli cesaretin ve kararlığın olduğunu söyleyerek, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’e “Siz de cesaretle ve kararlılıkla üzerinize düşeni yapınız, herhangi bir beklenti içine girmeyin, ilkeler ortada” çağrısı yaptı.

Rum liderin son dönemde bazı konularda yanlış algı geliştirdiğini söyleyen Erhürman, “Sayın Anastasiadis, Türkiye’nin Anayasa referandumundan önce sürece gerekli katkıyı koyamayacağını düşünüyor. Bu tamamen yanlış bir algıdır” dedi.

Türk tarafının ve Türkiye’nin esneyebileceği ve esneyemeyeceği konuların referandum ya da seçim değil ilkeler üzerinden belirlendiğini vurgulayan Erhürman, “Sayın Anastasiadis herhangi bir beklenti içine girmesin, ilkeler ortadadır” ifadesine yer verdi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin başkanları ve temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşme sonrasında CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da basına açıklama yaptı.

“SÜREÇTE KAZANILAN İVMENİN YİTİRİLMEMESİ GEREK”

Erhürman, Cumhurbaşkanı ve heyetiyle yararlı bir toplantı yaptıklarını ifade ederek, “Mart ayında konferansın yeniden yapılması kuvvetle muhtemel. Biz de Sayın Cumhurbaşkanına bunun olması gerektiğini ilettik. Süreçte kazanılan ivmenin yitirilmemesi gerek. Zaten toplum genelinde sürecin akamete uğradığına ilişkin bir düşünce var. Sürece ivme kazandırmak gerek” dedi.

“Görebildiğimiz kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanının beklentisi, uluslararası konferansın Mart ayının sonunu bulmadan kaldığı yerden devam etmesidir” şeklinde konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, şunu ekledi:

“Yine görünen odur ki bu konferans son istasyon olamayacak. Ben kendi adıma bunun temel sebebinin şöyle görüyorum; Sayın Anastasiadis son dönemde yanlış bir algı geliştirdi. Anastasiadis’in yanlış algısı, Türkiye Cumhuriyeti’nde referandum yapılmadan Türkiye’nin sürece gerekli katkı koyamayacağı yönündedir. Bu yanlış bir algıdır. Bir an önce gerekli geliştirmelerin yapılması, anlaşılmayan konularda çözüm bulma çabalarının yoğunlaştırılması lazım.”

“RUM LİDERİN NASILSA TÜRKİYE’YE REFERANDUMDAN SONRA ÇOK ESNEYECEK’ DİYE BİR DÜŞÜNCESİ VARSA....”

CTP Genel Başkanı Erhürman şunu da ekledi:

“Eğer Sayın Anastasiadis ‘referandum olmasını bekleyelim, nasılsa Türkiye’ye bundan sonra çok esneyecek’ diye bir düşüncesi varsa bilmesi gerekir ki gerek Türk tarafının gerekse Türkiye Cumhuriyeti’nin esneyebileceği ve esneyemeyeceği yerler referandum ya da seçim değil ilkeler üzerinden belirlenmiştir. Her şey ortadadır...”

“ÇAĞRIMIZ SAYIN ANASTASİADİS’EDİR”

“Sayın Anastasiadis istekli olduğunu düşünüyorum ama yeterince kararlı ve cesaretli olma noktasında atması gereken adımlar var” diyen Erhürman, şunları da kaydetti:

“Rum Liderin şunu da unutmaması lazım, eğer nisan sonunu beklemek gibi bir girişimde bulunursa Ocak ayında Güney’de seçimler kapının ardında... Dolayısıyla Nisan sonu Sayın Anastasiadis’in kendini rahat hissetmeyeceği bir dönem olacak. Bu tür hesapların içine girilmemesi gerek. Bir an önce çözüme odaklanılmalı, ilkeler çerçevesinde ciddi müzakere yürütülmeli. Benim Sayın Anastasiadis’e çağrım bu yöndedir, herhangi bir beklenti içine girmesin, ilkeler ortadadır. Cesaretle ve kararlılıkla üzerine düşeni yapsın. Sayın Akıncı ve ekibiyle yaptığımız görüşmede bizim tarafta yeterli cesaretin ve kararlığın olduğunu net şekilde gördük. Çağrımız Sayın Anastasiadis’dir.”

Erhürman, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

“BEN BURADA OLMALARINI, GÖRÜŞLERİ, DÜŞÜNCELERİ NEDİR BİRİNCİ AĞIZDAN ALMAYI TERCİH EDERDİM”

Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün toplantıya katılmamasının içeride gündem olup olmadığının sorulması üzerine Erhürman şunu söyledi:

“Sayın Özgürgün de Sayın Denktaş da toplantıda yoktu ama bu konu gündem olmadı. Onların partilerinden temsilciler buradaydı. Biz onların da burada olmasını arzu ederdik. Bu ciddi bir konu. Cenevre’den sonra siyasi partilere yönelik ilk bilgilendirme toplantısı. Ben ana muhalefet partisi lideri olarak burada olmalarını, görüşleri, düşünceleri nedir birinci ağızdan almayı tercih ederdim...”

(RÇ/ŞEB)   FOTOĞRAFLI

Haber: Rahme Çiftçioğlu Fotoğraf: Erol Uysal

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