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08 Şubat 2017 Çarşamba 11:50

Cumhurbaşkanlığı’nda Müzakere Süreciyle İlgili Görüşmeler…

Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Afet Özcafer, çözümün tüm kesimlerin isteği olduğunu ancak eşit egemenlik ve siyasi eşitlik ilkelerinden vazgeçilmemesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı'nda Müzakere Süreciyle İlgili Görüşmeler…
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DP GENEL SEKRETERİ ÖZCAFER: “ÇÖZÜM HEPİMİZİN İSTEĞİ… FAKAT BUNUN EŞİT EGEMENLİĞİMİZ VE SİYASİ EŞİTLİK İLKESİ ALTINDA YAPILMASI GEREKTİĞİNİ HEPİMİZ BİLİYORUZ”

Lefkoşa, 8 Şubat 17 : Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Afet Özcafer, çözümün tüm kesimlerin isteği olduğunu ancak eşit egemenlik ve siyasi eşitlik ilkelerinden vazgeçilmemesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin başkanları ve temsilcileriyle yaptığı görüşmenin çıkışında konuşan Özcafer, Genel Başkan Serdar Denktaş yurt dışında olduğu için toplantıya katılamadığını ifade etti.

Bilgilendirici bir görüşme yaptıklarını dile getiren Özcafer, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın tüm siyasi partilerden gelen sorulara cevap verdiğini kaydetti.

Mart ayında Cenevre’de yeni bir toplantı yapılabileceğini kaydeden Özcafer, “Temennimiz odur ki bu müzakereler yine belli bir yere geldiği zaman durmaz” diye konuştu.

“Çünkü çözüm bu ülkede hepimizin isteğidir” diyen Özcafer, “Fakat bunun eşit egemenliğimiz ve siyasi eşitlik ilkesi altında yapılması gerektiğini hepimiz biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Özcafer, ileriki günlerde görüşmelerle ilgili fikirlerini paylaşmaya devam edeceklerini dile getirdi.

(DOĞ/GÜL) FOTOĞRAFLI
Haber: Doğuş Özokutan Çiftçioğlu  Fotoğraf: Erol Uysal

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