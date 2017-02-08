Cumhurbaşkanlığı’nda Müzakere Süreciyle İlgili Görüşmeler…

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Kıbrıs’ta varılacak bir anlaşmanın Kıbrıs Türklerinin güvenlik ve garantilerle ilgili kaygılarını gideren bir anlaşma olması gerektiğini söyledi.

AKINCI- SİBER GÖRÜŞMESİ TAMAMLANDI… SİBER 1 SAATLİK GÖRÜŞMENİN ARDINDAN AÇIKLAMA YAPTI

“VARILACAK BİR ANLAŞMANIN KIBRISLI TÜRKLERİN GÜVENLİK VE GARANTİLERLE İLGİLİ KAYGILARINI GİDERECEK BİR ANLAŞMA OLMASI GEREK”

“SINIR KAPILARININ AÇILMASINDAN SONRA GEÇEN 14 YILDA KIBRISLI TÜRKLERİN KENDİLERİNİ GÜVENLİK VE GARANTİ ALTINDA HİSSEDEBİLECEĞİ BİR TOPLUMSAL BELLEK OLUŞMADI”

Lefkoşa, 8 Şubat 17 : Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Kıbrıs’ta varılacak bir anlaşmanın Kıbrıs Türklerinin güvenlik ve garantilerle ilgili kaygılarını gideren bir anlaşma olması gerektiğini söyledi.

Siber, Cumhurbaşkanı Akıncı ile yaklaşık bir saatlik görüşmesinin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Siyasi eşitliği olan, güvenlik ve garantilerin kayıt altına alınacağı, güvende hissedilebilecek, yaşayabilir bir çözüme ulaşılmasını istediğini kaydeden Siber, bunun için de tek taraflı iyi niyetin yeterli olmadığını kaydetti.

“TOPLUMSAL BELLEK OLUŞMADI”

Rum tarafının Kıbrıslı Türklerin söz konusu güvenlik endişelerine saygı duyması gerektiğini ifade eden Siber, sınır kapılarının açılmasından bu yana geçen 14 yılda Kıbrıslı Türklerin kendilerini güvenlik ve garanti altında hissedebileceği bir toplumsal bellek oluşmadığını kaydetti.

Dün (Trodos’ta) yaşanan olaya değinirken, küçük bir olay gibi görünse de bunun devletin failleri bulmaması, yakalamaması ve bu tür olayların önüne geçmek için adım atmamasının söz konusu olduğunu kaydeden Siber, bunların güvensizlik yarattığını söyledi.

“GÜVENİ İMZAYLA YARATAMAZSINIZ”

“Güveni imzayla yaratamazsınız” diyen Siber, ilerleyen süreçte bu kaygı ve endişelerin karşılıklı anlayışla çözülmesi ve siyasi eşitliğin olduğu yaşayabilir bir çözüme ulaşılması olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Siber, Cumhurbaşkanı’nın sürece bakış açısının sorulması üzerine “Temkinli iyimserlik” dedi; Cumhurbaşkanı’yla mektuplaşma konusunda ise kurumsal iletişimin önemine işaret etti.

“ENDİŞELERİ İLETME SORUMLULUĞUM VAR”

Karşılıklı iyi diyaloğun önemini vurgulaya Sibel Siber, bunun toplumun bilgilendirilmesi açısından da önem taşıdığını, kendisinin de tüm partilerin bir temsilcisi olarak kendisine yansıyan endişeleri iletmek gibi bir sorumluluğunun var olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı’nın kendisine yazdığı mektubun da, kendi yazdığı mektubun da basında yer aldığını ve kamuoyunun bilgisine geldiğini anlatan Siber, bunların bir zararının olmadığını, “tarihe notlar” şeklinde değerlendirmesi gerektiğini, karşılıklı iyi iletişimin halk yararına olacağını belirtti.

“TEMKİNLİ İYİMSERLİĞİMİ SÜRDÜRÜYORUM”

Meclis Başkanı Siber, çözüm için düşüncelerinin sorulması üzerine, “Temkinli iyimserliktir, dün biliyorsunuz Rum hükümet sözcüsünün yine açıklamaları var, bunlar da ‘çözüm hemen kapının arkasında’ algısı yaratmıyor. Dolayısıyla biz kendimiz haklarımızı savunarak iyi bir çözüme ulaşma gayretini sürdürürken, bunun tek taraflı olamayacağını belirtmek ve temkinli iyimserliğimi sürdürdüğümü bilmenizi isterim” şeklinde konuştu.

(RU/GÜL)

Haber: Raif Uzkan Fotoğraf: Erol Uysal