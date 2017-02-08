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08 Şubat 2017 Çarşamba 09:24

Cumhurbaşkanlığı’nda Müzakere Süreciyle İlgili Görüşmeler…

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, müzakere sürecinde gelinen aşamayla ilgili bilgilendirmek ve değerlendirmelerini almak üzere bu sabah Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber’le biraraya geldi.

Cumhurbaşkanlığı'nda Müzakere Süreciyle İlgili Görüşmeler…
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CUMHURBAŞKANI AKINCI, MECLİS BAŞKANI SİBER’İ KABUL ETTİ

Lefkoşa, 8 Şubat 17 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, müzakere sürecinde gelinen aşamayla ilgili bilgilendirmek ve değerlendirmelerini almak üzere bu sabah Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber’le biraraya geldi.

Cumhurbaşkanlığında saat 10.00’da gerçekleşen kabulde Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Müzakereci Özdil Nami ile Cumhuriyet Meclisi Özel Kalem Müdürü Ahmet Muratoğlu da hazır bulundu.

Görüşmenin başında basına görüntü olanağı sağlandı.

Cumhurbaşkanı Akıncı bugün ayrıca Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin başkanları ve temsilcileri yanında bağımsız kurumların başkanlarını da aynı çerçevede kabul edecek.

(RU/GÜL) FOTOĞRAFLI- EK VERİLECEK

Haber: Raif Uzkan  Fotoğraf: Erol Uysal

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