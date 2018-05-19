Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102410
ALTIN
186.604
DOLAR
4.4877
STERLİN
6.0543
EURO
5.2816
Park halindeki araç alev aldı
PARK HALİNDEKİ ARAÇ ALEV ALDI
Ağaç budarken düşen kişi ağır yaralandı
AĞIR YARALANDI
Sahte belge başını yaktı
SAHTE BELGE BAŞINI YAKTI
Uyuşturucu bulunduran iki kişi tutuklandı
GAZİMAĞUSA'DA UYUŞTURUCU
banner256

Cumhurbaşkanlığı’nda Eğitimcilerle Toplantı Yapıldı

MERAL AKINCI: “DÜŞÜNCELERDEN FAYDALANARAK, TOPLUMUN İHTİYAÇLARINI ONLARIN ÜRETTİKLERİ İLE YERİNE GETİRMEK İÇİN CUMHURBAŞKANLIĞI OLARAK ÖNDERLİK YAPIYORUZ” 

Cumhurbaşkanlığı’nda Eğitimcilerle Toplantı Yapıldı

MERAL AKINCI: “DÜŞÜNCELERDEN FAYDALANARAK, TOPLUMUN İHTİYAÇLARINI ONLARIN ÜRETTİKLERİ İLE YERİNE GETİRMEK İÇİN CUMHURBAŞKANLIĞI OLARAK ÖNDERLİK YAPIYORUZ” 

19 Mayıs 2018 Cumartesi 09:08
Cumhurbaşkanlığı’nda Eğitimcilerle Toplantı Yapıldı

MERAL AKINCI: “DÜŞÜNCELERDEN FAYDALANARAK, TOPLUMUN İHTİYAÇLARINI ONLARIN ÜRETTİKLERİ İLE YERİNE GETİRMEK İÇİN CUMHURBAŞKANLIĞI OLARAK ÖNDERLİK YAPIYORUZ” 

HÜDAOĞLU: “ÖĞRETMENLER, KUŞAKLAR ARASI KÖPRÜ VAZİFESİ GÖRÜYOR” 

Lefkoşa, 19 Mayıs 18 (.): 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, ülke genelindeki orta dereceli okulların müdür ve öğretmenlerin katılımı ile Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan toplantıda, eğitimcilerin güncel gençlik sorunlarına ilişkin görüş ve değerlendirmeleri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın İİT Olağanüstü Zirve Toplantısı için İstanbul’da bulunduğunu hatırlatarak, önemli günleri sadece bir resepsiyonla kutlamanın dışına çıkarak, ilgili kesimlerin düşünceleri ile değerlendirmelerini özgürce ifade ederek daha iyi bir geleceğe ulaşılmasına katkı koyabileceği çalışmalar da yapılmakta olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı olarak yaptıkları bütün etkinliklerde, resmi ziyaretler ve resepsiyonlarla kalmamayı, o günün anlamına uygun, katılımcıların istek ve düşüncelerini öğrenmek amacıyla farklı programlar uygulamaya başladıklarını anlatan Meral Akıncı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda da hem gençler hem de okul müdürleri ve yöneticileri ile Cumhurbaşkanlığı’nda eş zamanlı toplantıların yapıldığına dikkati çekti.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle de ülke genelindeki liselerden öğrencilerin ve öğretmenlerin katılımı ile çalıştay düzenlediklerini ifade eden Meral Akıncı toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı’nın sadece resepsiyonlar vermediğini, toplumun tüm kesiminden, her yaş grubundan insanların düşüncelerinden faydalanarak, toplumun ihtiyaçlarını onların ürettikleri ile yerine getirmek için Cumhurbaşkanlığı olarak önderlik yaptıklarını kaydetti.

HÜDAOĞLU: “ÖĞRETMENLER KUŞAKLAR ARASI KÖPRÜ VAZİFESİ GÖRÜYOR”

banner277
Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu da toplantıda yaptığı konuşmada, öğretmen ve okul müdürlerinin çok kilit ve stratejik görevde olduğunu, kuşaklar arası köprü vazifesi gördüğünü; hem bir önceki kuşağı temsil ettiğini, hem de yeni kuşağın topluma adaptasyonunu sağladığını belirterek, toplumda öğretmenlerin bu uyumu başarı ile yerine getirmeye çalıştığını gözlemlediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı’nın, devletin çatısı olarak toplumun tüm kesimlerini kucakladığını, her kesime eşit mesafe olduğunu ve her kesiminin ihtiyaçlarını gözettiğini ifade eden Hüdaoğlu, bu toplantıda öğretmenlerin aktaracağı bilgi ve gözlemlere ihtiyaç duyulduğunu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın çocuklar, gençler ve eğitimle ilgili konulara çok özenle yaklaştığını anlattı.

Hüdaoğlu, daha önceki yıllarda yapılan eğitim ve Temiz Düşün konulu çevre çalıştaylarından çıkan sonuçlardan yararlanıldığını belirtti. Temiz Düşün’ün gösterişsiz ama ince ince dokuyarak çevre bilinci oluşturmayı amaçlayan, uzun soluklu bir kampanya olduğunu belirten Hüdaoğlu, Temiz Düşün proje yarışmanın devam ettiğini, 25 Mayıs’ta yarışmaya başvuruların sona ereceğini söyledi. Hüdaoğlu, öğrencilerin, bu sürece dahil edilmesinin faydalı olacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler ve Tarih Özel Danışmanı Meltem Onurkan Samani ise toplantıda Cumhurbaşkanlığı Eğitim Komitesi’nin çalışmaları hakkında bilgi verdi. 

(ŞEB/FEZ)  FOTOĞRAFLI


Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gençlik Dairesi’nin Gençlik Haftası Etkinlikleri Sona Erdi
Gençlik Dairesi’nin Gençlik Haftası Etkinlikleri Sona Erdi
Akdoğan’da Milli Mücadele Madalyası Takdimi Yapıldı
Akdoğan’da Milli Mücadele Madalyası Takdimi Yapıldı
Ysk, Sandık Seçmen Listelerini Yarın Askıya Alıyor
Ysk, Sandık Seçmen Listelerini Yarın Askıya Alıyor
19 Mayıs İskele’de de Kutlandı...
19 Mayıs İskele’de de Kutlandı...
Sertoğlu’nun 19 Mayıs Mesajı…
Sertoğlu’nun 19 Mayıs Mesajı…
Park Halindeki Araçta Yangın
Park Halindeki Araçta Yangın
Ağaç Budarken Düşen Mehmet Sülük Yoğun Bakımda…
Ağaç Budarken Düşen Mehmet Sülük Yoğun Bakımda…
Akıncı: ''Silahsız Filistinlilere karşı girişilen katliam insanlık suçu''
Akıncı: ''Silahsız Filistinlilere karşı girişilen katliam insanlık suçu''
Büyük ikramiye devretti
Büyük ikramiye devretti
İrfan Batu ile Burhan Canbaz'dan 19 Mayısa özel klip
İrfan Batu ile Burhan Canbaz'dan 19 Mayısa özel klip

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim