Cumhurbaşkanlığı\'nda Çocuk Çalıştayı...

CUMHRUBAŞKANI AKINCI: “BARIŞ İÇİNDE BÜYÜMENİZİ İSTİYORUZ”



Lefkoşa, 26 Nisan 18 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, barışın çocuklar için çok gerekli olduğunu söyleyerek, “Savaş istemiyoruz, barış istiyoruz. Çocuklarımızın geleceği için barış içinde bir ada istiyoruz. Barış içinde bir bölge istiyoruz. Barış içinde bir dünya istiyoruz” dedi.



Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı’nda ülke genelindeki 79 ilkokuldan öğrencilerin katılımı ile çocuk çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda, çocukların gözünden çocuk hakları irdelendi.



KKTC genelindeki 79 ilkokuldan öğrencilerin katıldığı ve yaklaşık 2 saat süren çalıştayla eş zamanlı olarak, Golden Tulip Otel’de de 79 ilkokul öğretmeninin katılımı ile barış eğitimi temalı çalışma toplantısı yapıldı.



Toplantıda, İki Toplumlu Eğitim Teknik Komitesi Eş Başkanı Meltem Onurkan Samani öğretmenlere komitenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.



CUMHURBAŞKANI AKINCI: “BARIŞ İÇİNDE BÜYÜMENİZİ İSTİYORUZ”



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, öğrencilerle sohbet etti, öğrencilerin sorularını yanıtladı.



Bir öğrencinin “Kıbrıs Rum Toplumu’yla görüşmeler nasıl gidiyor?” sorusunu yanıtlayan Akıncı, “Bugünlerde biraz sıkıntılı gidiyor. 10 ay kadar önce çözüm için çok yakın noktaya gelmiştik ama olmadı. Bugünlerde bir durgunluk var. Önümüzdeki günlerde durum daha netleşecek” karşılığını verdi.



Başka bir öğrencinin, “Sizce gelecekte barış olacak mı” sorusuna karşılık ise Cumhurbaşkanı Akıncı, barış içinde bir ada ve dünya istediklerini, bunun için çalıştıklarını belirterek şöyle konuştu:



“Olması lazım. Savaş istemiyoruz, barış istiyoruz. Barış sizin için çok gerekli. Çocuklarımızın geleceği için barış içinde bir ada istiyoruz. Barış içinde bir bölge istiyoruz. Barış içinde bir dünya istiyoruz. Barış içinde büyümenizi istiyoruz.”



MERAL AKINCI: “ZEMİN OLARAK ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ ALINDI”



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı da, çalıştayla ilgili bilgi vererek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftası kapsamında Çocuk Çalıştayı’nın düzenlendiğini belirterek, çalıştayda zemin olarak Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin ele alındığını söyledi.



Çalıştay kapsamında bir araya gelen öğretmenlerin de barış eğitimi ile ilgili fikir alışverişinde bulunduğunu ifade eden Meral Akıncı, “23 Nisan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılış tarihi. Meclis yasaları yapıyor, bu nedenle Çocuk Yasaları’nı inceliyoruz ve bu yasaları çocukların kendi gözünden değerlendirmek istiyoruz. Çocuk haklarının ne olması gerektiğini çocuklardan dinlemek istiyoruz. Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ söylemi doğrultusunda öğretmenlerimiz de barış eğitimi konusunu çalıştay çerçevesinde irdelemişlerdir. Bizler bu çalıştay ile 23 Nisan tarihinin anlamını daha makro ölçekte ele aldık” diye konuştu.



ÇALIŞTAYIN SONUÇLARI DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ’NDE PAYLAŞILACAK



Çalıştay kapsamında, İhmal ve İstismarlar; Güvenlik başlığı altında okul, internet ve çevre güvenliği; Çocuk Hakları ve Sorumlulukları; Değerler; Farklılıklar başlıklarının çocuklar tarafından tartışıldığını aktaran Meral Akıncı, çocukların çalıştayda ulaştığı sonuçların 1 Haziran Dünya Çocuk Hakları Günü’nde kamuoyu ve otoriteler ile paylaşılacağını ve çalıştayda çıkacak sonucun takipçisi olacaklarını söyledi.Meral Akıncı, çalıştaya katkı koyan öğrenci, öğretmen, moderatör, Cumhurbaşkanlığı ekibi, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ilee YDÜ Toplumsal Araştırma Merkezi’ne teşekkür ettiSAMANİ KOMİTE ÇALIŞMALARINI ANLATTIİki Toplumlu Eğitim Teknik Komitesi Eş Başkanı Meltem Onurkan Samani de, Golden Tulip Otel’de, KKTC genelinden 79 ilkokul öğretmenin katıldığı toplantıda, öğretmenlere İki Toplumlu Eğitim Teknik Komitesi’nin çalışmaları hakkında bilgi verdi.Samani, öğretmenlerden gelen soruları yanıtladı ve görüş alışverişinde bulunuldu.Toplantıda ayrıca, İki Toplumlu Eğitim Teknik Komitesi himayelerinde sürdürülen Imagine isimli projeyle ilgili fikir alışverişi yapılarak, proje kapsamında ilerleyen dönemlerde neler yapılabileceği de ele alındı.Toplantının bir bölümüne, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı ve Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Asım İdris ile İlköğretim Dairesi Müdürü İlkşen Varoğlu da katıldı.MERAL AKINCI: “ÇOCUKLARIN DÜNYASINDAN VERİLER ALMAK İSTİYORUZ”Meral Akıncı, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı’nda çocukların yaptığı atölye çalışmasıyla ilgili bilgi vererek, çocukların içinde bulunduğu durum, nasıl yaşadıkları, ihtiyaçları ve yasal haklarından bilgileri olup olmadığıyla ilgili bir takım veriler almayı amaçladıklarını söyledi.Meral Akıncı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı daha eğitici kutlamayı, toplumda bazı kavramların geliştirilmesini ve öğretilmesini çocuklarla istişare ederek ve çocukların dünyasından bir takım verilerek alarak yapmaya çalıştıklarını belirtti.Cumhurbaşkanlığı olarak, 3 yıldır 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı engelli ve özel eğitim alan çocuklarla kutladıklarını, onların yaşlarına, ihtiyaçlarına ve isteklerine göre, aileler ve öğretmenlerin de katılımıyla faaliyetler düzenlediklerini anlatan Meral Akıncı, insan hakları denince hep yetişkinlerin haklarının akla geldiğini, oysa çocuk, kadın ve doğa haklarının da insan hakları içinde olduğunu vurguladı.Meral Akıncı, öğretmenlerle her zaman iletişim içinde olmak istediğini sözlerine ekledi.(GÖZ/GUR) FOTOĞRAFLI