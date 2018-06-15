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Cumhurbaşkanlığı’nda Bayram Tebriği…

CUMHURBAŞKANI AKINCI VE EŞİ MERAL AKINCI DEVLET VE HÜKÜMET YETKİLİLERİ İLE HALKIN BAYRAM TEBRİĞİNİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanlığı’nda Bayram Tebriği…

CUMHURBAŞKANI AKINCI VE EŞİ MERAL AKINCI DEVLET VE HÜKÜMET YETKİLİLERİ İLE HALKIN BAYRAM TEBRİĞİNİ KABUL ETTİ

15 Haziran 2018 Cuma 09:09
Cumhurbaşkanlığı’nda Bayram Tebriği…

CUMHURBAŞKANI AKINCI VE EŞİ MERAL AKINCI DEVLET VE HÜKÜMET YETKİLİLERİ İLE HALKIN BAYRAM TEBRİĞİNİ KABUL ETTİ

Lefkoşa, 15  Haziran 18 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, devlet ve hükümet yetkilileri ile halkın bayram tebriğini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı ile birlikte Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirdiği Ramazan Bayramı tebrik kabulü, saat 10.00’da başladı

 

Bayramlaşmaya, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman,  Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, komutanlar, bazı siyasi parti başkanları, bazı bakanlar, milletvekilleri, askeri ve sivil erkan ile kurum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı

 

Bayramlaşmaya gelen çocuklara çeşitli  hediyeler verildi.

Bayramlaşmanın ardından Cumhurbaşkanlığı bahçesinde kokteyl de yer aldı.

(YIL/HA)       FOTOĞRAFLI

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Haber: Yılmaz Yakar   Fotoğraf: Hüseyin Sayıl

 

 

 

 

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