Cumhurbaşkanlığı Kupası, Koop Spor’un

Lefkoşa, 23 Kasım 18 (.): KKTC Basketbol Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası, rakibi YDÜ’yü 65-57 yenen KOOP SPOR’un oldu.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Atatürk Spor Salonu’nda oynanan final maçında, KOOP SPOR, maç sonunda kupasını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın elinden aldı.
(GÖZ/GÜL) FOTOĞRAFLI
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Atatürk Spor Salonu’nda oynanan final maçında, KOOP SPOR, maç sonunda kupasını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın elinden aldı.
(GÖZ/GÜL) FOTOĞRAFLI