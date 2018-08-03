Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: “KKTC yurttaşlarının başka ülkelerde aleyhlerine açılacak davalarla veya sonuçlarıyla ilgili iadeleri söz konusu olamaz”

“BAŞKA ÜLKE MAHKEMELERİNİN YURTTAŞLAR ALEYHLERİNE VERECEĞİ HÜKÜMLERİN İNFAZI KKTC SINIRLARI İÇİNDE YAPILAMAYACAK”

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü, KKTC yurttaşlarının başka ülkelerde aleyhlerine açılacak davalarla veya sonuçlarıyla ilgili iadelerinin söz konusu olamayacağını, ayrıca başka ülke mahkemelerinin yurttaşlar aleyhlerine vereceği hükümlerin infazının KKTC sınırları içinde yapılamayacağı yönünde hukuki bir tespite varıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü yaptığı yazılı açıklamada,son günlerde basın ve ifade özgürlüğü, yurttaşların hukuklarının korunmasına yönelik bazı yayın organlarında ve sosyal medyada çeşitli endişelerin dile getirildiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın her zaman demokratik hukuk devleti ve basın ve ifade özgürlüğünün yanında yer aldığını vurgulanan sözcü açıklamasında, bundan hiçbir kesim ve hiçbir yurttaşın en küçük kuşku duymaması gerektiğini kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın geçmişteki örneklerinde de görülebileceği gibi, yeri geldiği zaman sadece sözde değil davranışlarıyla da bunu kanıtladığını vurguladı.

Sözcü açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Cumhurbaşkanımız yaptırdığı hukuki araştırmalar sonucunda ve Yüksek Mahkeme Başkanı Sayın Narin Şefik’in kamuoyuna yapmış olduğu açıklamada da belirtildiği üzere KKTC yurttaşlarının başka ülkelerde aleyhlerine açılacak davalarla veya sonuçlarıyla ilgili iadelerinin söz konusu olamayacağı, ayrıca başka ülke mahkemelerinin yurttaşlarımız aleyhlerine vereceği hükümlerin infazının KKTC sınırları içinde yapılamayacağı yönünde hukuki bir tespite varmıştır.”

(TUĞ/ŞEB)