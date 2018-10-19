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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: “Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitlik ve kararlara etkin katılımı tartışılamaz”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: “Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitlik ve kararlara etkin katılımı tartışılamaz”

19 Ekim 2018 Cuma 13:15
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: “Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitlik ve kararlara etkin katılımı tartışılamaz”

“26 EKİM’DEKİ GÖRÜŞMEDE DERİNYA VE APLIÇ KAPILARININ AÇILIŞ TARİHİNİN KESİNLEŞTİRİLİP AÇIKLANMASI HEDEFLENİYOR”

“CUMHURBAŞKANI AKINCI, RUM LİDERDEN GEVŞEK FEDERASYON YAKLAŞIMINI ÖĞRENMEK İSTİYOR”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliği ve kararlara etkin katılımının tartışmasız gerçekler olduğunu söyledi.

Burcu, 26 Ekim’deki liderler görüşmesinde Derinya ve Aplıç kapılarının açılış tarihinin kesinleşip, açıklanmasının hedeflendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu, KTV’de katıldığı canlı yayında, Kıbrıs konusunda yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. 

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Burcu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, BM Güvenlik Konseyi’ne 15 Ekim’de sunduğu raporda, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı öncülüğünde Kıbrıs Türk tarafının masaya getirdiği görüşlerle büyük ölçüde uyumlu olduğunu kaydetti. Barış Burcu, bunda, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın bugüne kadar gelinen süreci samimiyet, kararlılık ve tutarlılıkla iyi yönetmesinin önemli etkisi olduğunu belirtti. 

GEVŞEK FEDERASYON TARTIŞMALARI

Gevşek federasyon tartışmalarıyla ilgili değerlendirmeler de yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, yeni yaratıcı fikirlerin tartışılması konusunda aşırı tutucu ve katı bir duruş sergileme gibi bir niyetleri olmadığına dikkat çekti. 

Burcu, tüm tartışmalarda bugüne kadarki müzakerelerde varılan mutabakatların geliştirilmesi yanında “olabilirlik” ve “yeni bir uzlaşıya ulaşılabilirlik” ilkesinin esas olduğunu söyledi. 

Barış Burcu, yeni fikirlerin bugüne kadar bütün tarafların uzlaşıyla sahiplendiği federasyon formülünü ve buna bağlı temel prensipleri ortadan kaldırmayı değil, geliştirip güçlendirmeye yönelik olması durumunda tartışılmasının yararlı olacağını ifade etti.

DERİNYA VE APLIÇ KAPILARININ AÇILMASI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu, Cumhurbaşkanı’nın her iki kapının bir an önce geçişlere açılması için gerek siyasi kararın alınmasında, gerekse kapıların açılmasının fiziksel olarak hazır hale getirilmesinde ortaya güçlü bir irade koyduğunu vurguladı. 

Burcu, Kıbrıs Türk tarafında her iki kapının, geçişlere hemen açılacak şekilde hazır olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, 26 Ekim’deki buluşmada Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, Rum liderle Derinya ve Aplıç kapılarının açılış tarihinin kesinleştirerek birlikte açıklanmasını hedeflediğini söyledi. 

“ETKİN KATILIM TEMEL BİR PRENSİP”

Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın söz konusu buluşmada ayrıca, Rum liderin son günlerde kamuoyuna ifade ettiği gevşek federasyon fikriyle ilgili Rum lider Nikos Anastasiadis’ten bu yaklaşımı öğrenmeyi istediğini söyledi.
 
Burcu, bugüne kadarki görüşmelerde olası federal yapının yetkilerinin saptandığının, bunlar dışındaki tüm yetkilerinin kurucu devletlere verildiğinin ve saptanan federal yetkilerin uygulamasında Kıbrıslı Türklerin de etkin katılımının temel bir prensip olduğunu dile getirdi. 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu, “Maalesef sindirilemeyen budur. Tartışmasız bir gerçek vardır: Kararlarda Kıbrıslı Türklerin de siyasi eşitliği ve kararlara etkin katılımı vardır. Bunun dışında bir durum kabul edilemez” dedi.

 

Son Güncelleme: 19.10.2018 17:50
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