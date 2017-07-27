Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu, Cumhurbaşkanı’nın “döner Sermaye Yasası”na İlişkin Anayasa Mahkemesi’nin Konuya İlişkin Görüşünü Beklediğini Belirtti

“BAŞSAVCILIK YAZISINDA YASADA ANAYASA’YA AYKIRILIK OLABİLECEĞİ YÖNÜNDE HUKUKİ BİR GÖRÜŞ BELİRTTİ”

“CUMHURBAŞKANI’NIN SÖZ KONUSU YASA İLE İLGİLİ HİÇBİR KİŞİSEL VEYA KURUMSAL SORUNU YOK”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, “Döner Sermaye Yasası”na ilişkin Başsavcılık yazısında yasada Anayasa’ya aykırılık olabileceği yönünde hukuki bir görüş belirtildiğini kaydederek, Cumhurbaşkanı’nın tarafsızlık ve hukukun üstünlüğü ilkelerine saygı gereği Anayasa Mahkemesi’nin konuya ilişkin görüşünü beklediğini belirtti.

Burcu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın söz konusu yasa ile ilgili hiçbir kişisel veya kurumsal sorunu olmadığını kaydetti.

Yazılı bir açıklama yapan Burcu, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun “Döner Sermaye Yasası”na ilişkin bazı açıklamalarını değerlendirdi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“26 Temmuz 2017 tarihinde basında yer alan söyleşisinde Sağlık Bakanı Sayın Faiz Sucuoğlu, Döner Sermaye Yasası’yla ilgili ‘Döner Sermaye Yasası’nın hazırlanmasına giriştik ve yasayı hızla tamamladık. Meclis kapanmadan önce de oybirliğiyle geçirdik. Ardından onay için Cumhurbaşkanlığı’na gönderdik ama hiç beklemediğim bir şey oldu ve Cumhurbaşkanı Akıncı bu yasayı Anayasa Mahkemesi’ne gönderdi. Çok şaşırdım’ demiştir. Söz konusu söyleşisinin devamında Sucuoğlu söyledikleriyle Cumhurbaşkanımızın bu yasaya karşı sanki olumsuz bir tutum içinde olduğu izlenimi vermektedir.”

Cumhurbaşkanı’nın halk sağlığını ilgilendiren bu kadar önemli bir konuda uzun süredir çözümlenemeyen bir sorunun giderilmesine yönelik yapılan her girişimi ve bu girişimler etrafında ortak sorumluluk bilinciyle gelişen uzlaşı kültürünü her zaman teşvik ettiğini ve sempatiyle karşıladığını belirten Burcu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın bu yasa ile ilgili hiçbir kişisel veya kurumsal sorunu bulunmadığını kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi’nden geçen yasaların, Cumhurbaşkanı’nın imzasına sunulduğunu, Cumhurbaşkanı’nın yasaları imzaladığını veya gerekçeleriyle birlikte bir daha görüşülmesi için Meclis’e iade ettiğini ifade eden Burcu, “Cumhurbaşkanımız bu tasarrufunu kullanmazdan önce imzasına sunulan her yasanın Anayasa’ya uygunluğundan emin olmak ister” dedi.

Burcu şöyle devam etti:

“Sağlık Hizmetleri Döner Sermaye Yasası’nın Ek Ödemelere İlişkin Kuralları’na değişiklik önerileri getiren söz konusu yasanın Anayasa’ya uygunluğu hakkında KKTC Başsavcılığı’ndan Cumhurbaşkanlığımıza yazılı bir görüş sunulmuştur. Başsavcılık bu yazısında yasada Anayasa’ya aykırılık olabileceği yönünde hukuki bir görüş belirtmiştir. Başsavcılık ayrıca, bu durumun daha önceden Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve Meclis Komitesi’ne hem sözlü hem de yazılı olarak iletilmiş olduğunu belirtmiştir. Başsavcılıktan aynı hukuki görüşleri alan Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun Cumhurbaşkanımızı eleştirmezden önce bu hukuki konuda ne yaptığını ve sonuçlarını kamuoyuyla paylaşması gerekmektedir.”

Sözcü Burcu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın tarafsızlık ve hukukun üstünlüğü ilkelerine saygı gereği Anayasa Mahkemesi’nin konuya ilişkin görüşünü beklediğini belirtti.