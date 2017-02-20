Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu, çarpıcı açıklamalarda bulundu...

BURCU: “RUM MECLİSİNİN KARARI SÜRECİ CİDDİ ŞEKİLDE ZEDELEDİ”

“OLUMLU BİR TAVIR ALINARAK, OLUMLU BİR ADIM ATILMALI”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Rum Meclisi’nin aldığı kararın süreci ciddi şekilde zedelediğini söyledi.

Başkanlık sisteminin uygulandığı Güney Kıbrıs’ta Rum liderin somut adım atarak Enosis ile ilgili son meclis kararının geri alınması için girişim yapması ve yürütmenin başı olarak da idari karar alıp uygulaması gerektiğini dile getiren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, “Bu tavır ve adım henüz ortada yok” dedi.

Rum liderin hassasiyet ve hamlelerini çözüm hedefiyle değil, Güney Kıbrıs’taki başkanlık seçimiyle uygun bir şekilde oluşturarak hamle yaptığı algısının oluştuğunu vurgulayan Burcu, “Beklentimiz bu kararın hafife alınması, geçiştirilmesi değil somut bir adım atılması, bu kararın kadük edilmesidir. Bu kararın iptal edilmesi için adım atılmasını izlemekteyiz. Meclisimiz ve meclis dışındaki tüm partilerimiz bu konuda ciddi bir tavır ortaya koymuşlardır. Güney Kıbrıs’ta da bu karara tepkiler yükselmektedir. Bu mesele Akıncı-Anastasiadis çatışması değildir, meselenin esası ‘enosis’in Kıbrıs’a verdiği zararlar değerlendirilerek aşılmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“ENOSİS KARARI BİR HATALAR ZİNCİRİ”

“Müşterek ortaklık devleti kurmak için müzakereler devam ederken, mevcut güvensizlik ortamının üzerine bu kararın ilave edilmesi hafife alınabilecek bir durum değildir” diyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu, şöyle devam etti:

“Bu bir hatalar zinciridir. Bu kararı hafife almak kabul edilebilir değildir. Rum Sözcü’nün açıklamaları meselenin özünü gözden kaçırıyor.

Meselenin esası, Rum Meclisi’nin enosis plesibitinin okullarda kutsanmasıdır. Son liderler toplantısına ilişkin kamuoyuna aktardıkları bilgiler gerçeğin kendisi değildir. Gerçeğin çarpıtılması, zaten sıkıntılı olan güven ortamını daha da zedelemiştir.”

BRT’de yayınlanan Haber Toplantısı programında canlı yayın konuğu olan Burcu, “Sayın Anastasiadis, sözcüsünün iddia ettiği gibi son liderler toplantısında ara istemedi ve kapıyı çarpıp çıkıp gitti” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu, “Rum Lider Anastasiadis, en azından bu yanlış karar alındıktan sonra, uygulanmaması yönünde adım atarak süreci doğru yönetmeliydi” şeklinde devam etti.

“SÜRECİN YAVAŞLATILMASI RAHATSIZLIK VERİCİ”

Barış Burcu, yaratılan bu problemin süreci tıkadığını ifade ederek, “Geçen zaman sürecin aleyhinedir. Böyle bir gündemle sürecin önünü tıkamamalılar” dedi.

Müzakerelerde daha fazla ilerleme sağlanması konusunda Rum liderin yeterince kararlılık ve irade gösteremediğini ifade eden Burcu, sürecin yavaşlatılmasından Cumhurbaşkanı Akıncı’nın da rahatsızlık duyduğunu vurguladı.

Rum liderliğinin, son dönemde Türkiye’deki 16 Nisan referandumu nedeniyle Türkiye’nin süreçte cesaret gösteremeyeceğini iddia ettiğini belirten Burcu, “Bu şekilde gerçekliği olmayan bahaneler üreterek, süreci yavaşlatmak son derece yanlıştır” dedi.

“SÜRECİ DAHA DA YAVAŞLATTI”

Sürecin önünü açma yönünde hareket etmek yerine, bu şekilde yeni tıkanıklıklar yaratarak sürecin daha da yavaşlatıldığına dikkat çeken Burcu, “Rum lider toplumunu geleceğe hazırlamak yerine, ilave bir yanlışın önünü açıp küçümsemeye çalışması kabul edilemez” dedi.

Rum tarafınca bir suçlama ve savunma tutumu içine girilmesine de değinen Burcu, “Biz bu acıları Enosis yüzünden çektik. Bu acılardan ders çıkarılıp daha barışçı bir geleceğe adım atmak için çalışıyoruz” dedi.

“ZAMANIN ÖNEMİ KAVRANMALI”

“Sayın Anastasiadis hem siyasi, hem idari tedbirlerini almalıdır. Zamanın önemini kavramalıdırlar. Sürecin çökmesinden kimse kazançlı çıkmayacak. Yaşanan sıkıntı kutlanacak bir şey, sevinilebilecek bir şey değildir” şeklinde konuşan Burcu, “42 yıl çözüm olmadan birbirimize büyük zararlar vermeden yaşadık, artık bir 42 yıl daha böyle çözümsüz yaşayalım denilebilecek bir dünyada yaşamıyoruz.

Böyle bir olumsuzluktan sevinç üretip, güvensizliği daha da çoğaltacak sevinçler üretilebilecek bir ortamda yaşamıyoruz” dedi.