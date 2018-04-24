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Cumhurbaşkanlığı, Sınır Kapılarının Açılmasında Gecikme Yaşanmaması Konusunda Hükümete Çağrı Yaptı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Derinya ve Aplıç kapılarının açılması konusunda Kıbrıs Türk tarafı kaynaklı herhangi bir gecikmenin yaşanmaması adına hükümete gereken önlemleri ivedilikle alması çağrısında bulunduğunu bildirdi. 

Cumhurbaşkanlığı, Sınır Kapılarının Açılmasında Gecikme Yaşanmaması Konusunda Hükümete Çağrı Yaptı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Derinya ve Aplıç kapılarının açılması konusunda Kıbrıs Türk tarafı kaynaklı herhangi bir gecikmenin yaşanmaması adına hükümete gereken önlemleri ivedilikle alması çağrısında bulunduğunu bildirdi. 

24 Nisan 2018 Salı 10:55
Cumhurbaşkanlığı, Sınır Kapılarının Açılmasında Gecikme Yaşanmaması Konusunda Hükümete Çağrı Yaptı

 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Derinya ve Aplıç kapılarının açılması konusunda Kıbrıs Türk tarafı kaynaklı herhangi bir gecikmenin yaşanmaması adına hükümete gereken önlemleri ivedilikle alması çağrısında bulunduğunu bildirdi. 

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Burcu “Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanımız, GKRY lideri Nikos Anastasiadis’le 16 Nisan 2018 günü gerçekleştirdiği buluşma öncesinde muhatabından Derinya ve Aplıç kapılarının Rum tarafı açısından açılma tarihleriyle ilgili kesin bilgi talep etmiştir. Söz konusu buluşmada Anastasiadis, Derinya kapısının 1 Temmuz 2018’de, Aplıç kapısının ise 15 Eylül 2018 tarihinde açılmaya hazır hale getirileceğini söylemiştir” ifadelerini kullandı. 

“AKINCI, DENKTAŞ’I BİZZAT ARAYARAK İHALEYE ÇIKILMASINI İSTEDİ”

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Cumhurbaşkanı’nın bu bilgileri KKTC hükümetiyle de paylaşarak, Kıbrıs Türk tarafınca herhangi bir gecikmeye sebebiyet verilmemesi için önlemlerin ivedilikle alınması gerektiğini belirttiğine işaret eden Burcu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ı da bizzat arayarak, söz konusu çalışmalar için bir an önce ihaleye çıkılmasını istediğini ifade etti. 

Burcu açıklamasında, “Beklentimiz bu konudaki çalışmaların hızlandırılması ve Kıbrıs Türk tarafı kaynaklı herhangi bir gecikmenin yaşanmamasıdır” ifadesine yer verdi. 

 

Son Güncelleme: 24.04.2018 14:18
Anahtar Kelimeler:
Barış BurcuSınırKapısıAçıklaması
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