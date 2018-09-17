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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Kabul Sınavları Başladı

KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), 2018-2019 Yılı Konser Sezonu’na başlarken, bünyesine katılacak yeni enstrüman sanatçılarını belirliyor.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Kabul Sınavları Başladı

KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), 2018-2019 Yılı Konser Sezonu’na başlarken, bünyesine katılacak yeni enstrüman sanatçılarını belirliyor.

17 Eylül 2018 Pazartesi 12:41
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Kabul Sınavları Başladı

KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), 2018-2019 Yılı Konser Sezonu’na başlarken, bünyesine katılacak yeni enstrüman sanatçılarını belirliyor.


Viyolonsel, fagot, vurmalı çalgılar grup üyeliği ve trompet şefliği olmak üzere her bir branştan birer, toplamda ise 5 sanatçının orkestra kadrosuna alınacağı kabul sınavları bugün başladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
“Bu hafta boyunca 5 gün sürecek kabul sınavlarında, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası’nın 11. maddesinde belirtilen şartları taşımaları ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası kabul Sınavı Tüzüğü’nde belirtilen eserleri icra etmeleri katılımcılarda aranan niteliklerdir.


ŞEFFAF SINAV
Her zaman uygulanan şeffaf sınav yöntemi yine uygulanacaktır. Sınav yöntemi gereği katılımcılar, kapalı bir perde arkasında belirtilen eserleri icra etmektedirler. İcra edilen eserler kayıt altına alınmakta ve eserler icra edilirken jüriler katılımcıları görmemektedir. Sınav jüri heyetinde, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Ali Hoca, Konzertmeister Nihat Ağdaç, Orkestra Koordinatörü ve Korno Sanatçısı Mustafa Kofalı, Bilkent Senfoni Orkestrası Müdürü ve Vurmalı Sazlar Grup Şefi Aydın Mecid ve Türkiye Cumhuriyeti Senfoni Orkestrası Fagot Grup Şefi Tahsin Arslan yer alıyor.
Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşmekte olan kabul sınavlarının sonuçları ve kazananların listesi Cumhurbaşkanlığı’nın www.kktcb.org internet adresinden açıklanacaktır. 


2015 YILINDAN BU YANA  BÜYÜYEREK KONSERLERE DEVAM EDİYOR
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) 1 Nisan 2014 tarihinde Cumhuriyet Meclisi’nde oybirliği ile kabul edilen KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Yasası uyarınca hayata geçirilmiştir. KKTC CSO’nun kuruluş süreci Şef Ali Hoca, Orkestra Koordinatörü Mustafa Kofalı ve Konzertmeister Nihat Ağdaç’ın Ocak 2015’te yapılan atamalarıyla başlamıştı. 2015 yılında çıkarılan Sınav Tüzüğü’ne ve uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirilen ilk şeffaf sınavlarla sanatçı sayısı 18 olarak  CSO, ilk konserini 28 Kasım 2015 tarihinde vermişti.


Çağdaş, çoksesli ve evrensel müzik kültürünü geliştirmeyi, müzik anlayışını ve sevgisini yükseltmeyi hedefleyen CSO, dünyaca tanınmış bestecilerin eserlerinin yanı sıra kendi bestecilerimizin yapıtlarını da seslendirmektedir.  Ülkemizin, müziğimizin ve bestecilerimizin yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmasına da katkı sağlamaya devam etmektedir. 


Sanatçı kadrosu genişlemeye devam eden KKTC CSO, ülke genelinde düzenledikleri konserlerde yeni sezonda sanatsever yurttaşlarımızla buluşmayı sürdürecektir.”

Son Güncelleme: 17.09.2018 16:18
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