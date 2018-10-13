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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası İle Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası Birleşik Konserler Gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası İle Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası Birleşik Konserler Gerçekleştirecek

13 Ekim 2018 Cumartesi 10:08
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası İle Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası Birleşik Konserler Gerçekleştirecek

16. ULUSLARARASI KUZEY KIBRIS MÜZİK FESTİVALİ…

KONSERLER 16 VE 17 EKİM’DE…

16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali kapsamında KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası Birleşik Konserleri gerçekleştirilecek.
Konserler 16 Ekim Salı ve 17 Ekim Çarşamba akşamları 20.30’ da Bellapais Manastırı’nda yer alacak.
Birleşik Senfoni Orkestrası konserinin ilk bölümünde şef Ali Hoca keman virtüözü Alexander Markov’a Tchaikovsky’ nin Re Majör Keman Konçertosu yorumunda eşlik edecek.
Konserin ikinci bölümünde ise Ali Hoca yönetimindeki Birleşik Senfoni Orkestrası AntonDvorak’ ın Yeni Dünya Senfonisi’ni seslendirecek.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’ nin bu yıl 16.sını düzenlediği Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali 21 Eylül – 16 Kasım tarihleri arasında KKTC Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Kültür Dairesi Müdürlüğü işbirliğinde, Telsim Vodafone Ana Sponsorluğunda, Deniz Plaza, Rocks Hotel, Bellapais Gardens ve Kybele Turizm’ in katkılarıyla gerçekleştiriliyor.
Ayrıca Telsim Vodafone bu yılki festivalin iletişim sponsorluğunu da üstlendi.

Biletler 50 TL karşılığında Deniz Plaza’lar, Bellapais Bilet Ofisi, Dome Hotel ve konser girişinde temin edilebilir.

 

Son Güncelleme: 13.10.2018 13:26
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