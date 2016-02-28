Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Güzelyurt’taki Konserle “Şubat Ayı Konserleri”ni Tamamladı

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası “Şubat Ayı Konserleri” kapsamında son konserini dün akşam ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Kültür ve Kongre Merkezi Rauf Raif Denktaş Salonu’nda gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre konser, Şef Ali Hoca’nın yönetiminde Ayşe Karaoğlan ve Nihat Ağdaç’ın solistliğinde gerçekleştirildi.

Açıklamada konseri, milletvekilleri Menteş Gündüz ve Armağan Candan, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Güzelyurt Kaymakamı Doğan Bağkur, Güzelyurt Merkez Komutanı Piyade Albay Ali Ece, ODTÜ KKK Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nebi Sümer, Rektör Danışmanı, Doç. Dr. Mohammad Shikakhwa, Genel Sekreter Levent Küpeli ile bölge halkı ve öğrencilerin izlediği belirtildi.

Konserde, Antonio Vivaldi’den İki Keman İçin Konçerto, Tomaso Albinoni’den Adagio, J. Sibelius’tan Romance ve W. A. Mozart’tan La Majör 29. Senfoni’yi icra eden Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın sergilediği performans izleyicilerden büyük alkış aldı.

“Şubat ayı konserleri” çerçevesinde dün akşam son konserini veren Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, yıl boyunca belli aralıklarla konserlerine devam edecek.