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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali 'nde konser verecek

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 14. Bellapais İlkbahar Müzik Festivali çerçevesinde 5 Mayıs Cumartesi akşamı konser verecek.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali 'nde konser verecek

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 14. Bellapais İlkbahar Müzik Festivali çerçevesinde 5 Mayıs Cumartesi akşamı konser verecek.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 08:31
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali 'nde konser verecek

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 14. Bellapais İlkbahar Müzik Festivali çerçevesinde 5 Mayıs Cumartesi akşamı konser verecek.

Bellapais Manastırı'nda saat 20.30'da başlayacak konserde Fransız Orkestra Şefi Chloe van Soeterstede yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Ludwig van Beethoven’in Eroica (Kahramanlık) başlıklı 3. Senfonisi ile Robert Schumann’nın La minör Viyolonsel Konçertosu’nun KKTC'de ilk seslendirilişini gerçekleştirecek. Konserin solisti ise Berlin Filarmoni Orkestrası’nın solist sanatçısı Alman Çellist Knut Weber olacak.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği organizasyonunda Cumhurbaşkanlığı, T.C. Büyükelçiliği, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Kültür Dairesi Müdürlüğü iş birliğinde, Telsim Vodafone ile Deniz Plaza ana sponsorluğunda ve Rocks Hotel, Bellapais Gardens, Merit Park Hotel ve Kybele Turizm Ltd.’in katkılarıyla gerçekleştirilen 14. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali, 8 Mayıs’ta Ezgi Anıl Flamenko Gitar Resitali ve 10 Mayıs’ ta Gülseren Sadak Piyano Resitali ile devam edecek ve 12 Mayıs’ta 3 Tenor konseriyle sona erecek.

Dernek açıklamasına göre tüm konserlere giriş için biletler 40 TL’den Deniz Plazalar, Bellapais bilet ofisi, Dome Hotel, Şah Marketplace, Bellapais Gardens, Kybele ve konser girişinden temin edilebiliyor.

Son Güncelleme: 02.05.2018 11:34
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