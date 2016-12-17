Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Bedesten’de Konser Verdi

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Dmitri Shostakovich’in Oda Senfonisi Op.110a adlı eserini Bedesten’de seslendirdi.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, eserin icrası için notaları, telif haklarını Londra merkezli “Boosey & Hawkes” yayınevinden tedarik etti.

Açıklamaya göre, eser ilk kez, aynı zamanda yazıldığı yıl da olan 1960 yılında Leningrad’da Beethoven Quartet tarafından seslendirildi. Birbirine bağlı şekilde yazılmış beş bölümden oluşan eser Rudolf Barshai tarafından 1974’te oda orkestrası (Chamber Symphony in C minor Op.110a) için uyarlandı.