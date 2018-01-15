CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI 2018’İN İLK KONSERLERİNİ VERDİ

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (KKTC CSO) 2018 yılının ilk konseri “Ocak Konseri”nde müzikseverlerle başkent Lefkoşa ve Gazimağusa’da buluştu.



Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, konserlerin ilki 12 Ocak Cuma akşamı Lefkoşa’da, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde yer aldı. Ocak konserlerinin ikincisi ise 13 Ocak Cumartesi Gazimağusa’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirildi.



Standley Dodds’un şefliği ve keman sanatçısı Kristine Balanas’ın solistliğinde gerçekleştirilen konserlerde, Mozart’ın Figaro'nun Düğünü Uvertürü, Mendelssohn’un Keman Konçertosu, Wagner’ın SiegfriedIdyll ve Prokofiev’in, Klasik Senfoni No 1 isimli eserleri icra edildi.



KKTC CSO 2018 konser serisine 12 Şubat Pazartesi ve 20 Şubat Salı tarihlerinde devam edecek.