CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA: MARONİT'LER KÖYLERİNE DÖNEBİLİR

Maronitlerin KKTC’deki bütün köylerine dönüşlerini sağlamak için siyasi karar verildi.



Cumhurbaşkanı Akıncı başkanlığında bu sabah Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan toplantıda tüm Maronit köylerine dönüş imkanı sağlanması kararı alındı.Dönüşlerin başlaması için yürütülecek çalışmaların kurumlar arası eşgüdümü, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu tarafından yürütülecek.Maronitlerin köylerine geri dönmesine imkan yaratacak düzenlemeler Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçilik müsteşarları ve askeri yetkililer ile koordinasyon içinde ilerleyecek. Çalışmalar kapsamında mevzuata ilişkin gerekli düzenlemeler başta olmak üzere, verilen kararın kısa sürede hayata geçmesi için yol haritası ve uygulama takvimi tamamlanacak.Cumhurbaşkanlığı’nda bu sabah Cumhurbaşkanı Akıncı başkanlığında yapılan ve Maronitlerin KKTC’deki tüm köylerine dönüşü için karar alınan toplantıda, Başbakan Hüseyin Özgürgün, TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, KTBK Komutanı Korg. Ömer Paç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümg. Yılmaz Yıldırım, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’na vekaleten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Başbakanlık Müsteşarı Metin Beyoğlu, Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı Müsteşarı Kudret Akay, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Gürkan Kara, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Özel Danışmanı Halil Sadrazam, Nüfus Kayıt Dairesi Müdürü Ecevit Aktaş ve askeri yetkililer yer aldı.