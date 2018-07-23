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Cumhurbaşkanlığı'ndaki Çalışma Toplantısı Tamamlandı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile KKTC'ye bu akşam gelen Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun heyetlerinin de katıldığı Cumhurbaşkanlığı'ndaki çalışma toplantısı tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı'ndaki Çalışma Toplantısı Tamamlandı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile KKTC'ye bu akşam gelen Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun heyetlerinin de katıldığı Cumhurbaşkanlığı'ndaki çalışma toplantısı tamamlandı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 20:29
Cumhurbaşkanlığı'ndaki Çalışma Toplantısı Tamamlandı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile KKTC'ye bu akşam gelen Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun heyetlerinin de katıldığı Cumhurbaşkanlığı'ndaki çalışma toplantısı tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, Çavuşoğlu ile yaklaşık bir saat süren baş başa görüşmesinin ardından heyetlerin de katılımıyla yapılan toplantı, saat 22.37'de sona erdi.
 
 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yarın da Mevlüt Çavuşoğlu ve Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin başkanları ve temsilcileriyle bir araya gelecek. 
 

Cumhurbaşkanı Akıncı, görüşmenin ardından Çavuşoğlu ile ortak açıklama yapacak.


 

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Son Güncelleme: 23.07.2018 23:40
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