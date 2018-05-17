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Cumhurbaşkanlığı'nda Yarın “Gençlik Çalıştayı” ve Resepsiyon var...

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, yarın Cumhurbaşkanlığı’nda “Gençlik Çalıştayı” düzenlenecek. 

Cumhurbaşkanlığı'nda Yarın “Gençlik Çalıştayı” ve Resepsiyon var...

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, yarın Cumhurbaşkanlığı’nda “Gençlik Çalıştayı” düzenlenecek. 

17 Mayıs 2018 Perşembe 17:15
Cumhurbaşkanlığı'nda Yarın “Gençlik Çalıştayı” ve Resepsiyon var...

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, yarın Cumhurbaşkanlığı’nda “Gençlik Çalıştayı” düzenlenecek. 
Çalıştay saat 17.00’de başlayacak. Çalışayın ardından gençlere Cumhurbaşkanlığı’nda resepsiyon verilecek. Liselerarası Müzik Yarışması’nda dereceye giren okullardan müzik grupları, 19.30’da başlayacak resepsiyonda konser verecek.
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, KKTC genelindeki ortaokul ve liselerden öğrencilerin katılacağı çalıştayda, gençler, gençlik hakları ele alınacak. 

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Verilen bilgiye göre, Girne Amerikan Koleji’nden “en iyi kız solist” seçilen Melisa Karanlık; Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nden “en iyi erkek solist” seçilen Hasan C. Sayılı gecede sahne alacak. 
Türk Maarif Koleji’nden “En iyi enstrüman performansı”nı gösteren Süleyman Pehlivanoğlu ile “En iyi orkestra” seçilen Türk Maarif Koleji öğrencileri de sahnede olacak.
Resepsiyona, KKTC’deki üniversitelerden öğrenci grupları, kültür, sanat, spor gibi alanlarda yurt dışında başarı gösteren gençler de katılacak.
 

Son Güncelleme: 17.05.2018 22:30
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