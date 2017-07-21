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21 Temmuz 2017 Cuma 07:13

Cumhurbaşkanlığı'nda 4 adımlık plan!

Cumhurbaşkanlığı'nda 4 adımlık plan!
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Cumhurbaşkanlığı'nda 4 adımlık plan!

CransMontana’da sonra eren Kıbrıs görüşmeleri sonrasında KKTC Cumhurbaşkanlığında yapılan çalışma toplantısında 4 adımlık bir plan uygulanması üzerinde fikir teatisinde bulunulduğu iddia edildi. Buna göre “Kapalı Maraş”’ın açılması için çalışma yapılması, Kıbrıslı Maronitlerin kuzey Kıbrıs’ta bulunan mülklerine/evlerine dönmesinin önünün açılması, Kuzey Kıbrıs’taki Mal Tazmin Komisyonunun daha aktif çalıştırılması, Rumlar’a ödenecek tazminatlar ile ilgili finansman bulunması ve Kıbrıs Türk halkı üzerindeki ambargoların kaldırılması için çalışma yapılması konuları üzerinde görüş alış verişinde bulunulduğu öğrenildi.

  • Kapalı Maraş’ın açılması için çalışma yapılması
  • Kıbrıslı Maronitlerin kuzey Kıbrıs’ta bulunan mülklerine/evlerine dönmesinin önünün açılması
  • Kuzey Kıbrıs’taki Mal Tazmin Komisyonunun aktif çalıştırılması, Rumlara ödenecek tazminatlar ile ilgili finansman bulunması
  • Kıbrıs Türk halkı üzerindeki ambargoların kaldırılması için çalışma yapılması
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Cumhurbaşkanlığında 4 Adımlık Plan!
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