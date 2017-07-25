Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Hüdaoğlu’ndan Crans Montana Açıklaması

“KIBRIS KONFERANSININ BAŞARISIZLIKLA SONUÇLANMASININ NEDENİ RUM TARAFININ BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES’İN ÇİZDİĞİ ÇERÇEVENİN DIŞINDA KALMA ISRARI”

“RUMLAR ‘BÜTÜN SORUN, GARANTİLER KONUSUNDA ÇIKTI’ ALGISI YARATMAK İSTİYOR”

“BUNDAN SONRASI İÇİN KIBRISLI TÜRKLER TOPLUMCA KARAR VERECEK”

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Crans-Montana’daki Kıbrıs konferansının başarısızlıkla sonuçlanmasının nedeninin Rum tarafının BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in çizdiği çerçevenin dışında kalma ısrarı olduğunu belirtti.

Hüdaoğlu Rumların bütün sorunun garantiler konusunda çıktığı konusunda algı yaratmak istediğini ancak çerçevedeki 5 paragraftan 4’ünde Kıbrıslı Rumların çerçeve dışında kaldığını söyledi.

“RUM LİDERLİĞİ YARDIMCI TUTUM SERGİLEMEDİ”

Kıbrıs Türk tarafının son iki yıldır Kıbrıs sorunun çözme konusunda geliştirdikleri açık tutumu Crans-Montana’da da sergilediğini belirten Hüdaoğlu, “Ama Rum liderliği ne yazık ki buna yardımcı tutum sergilemedi. Crans Montana’ya, başka gailelerle, Kıbrıs sorunun, müzakerelerin ilelebet devamı ve sorunu çözmeyen tarafın kendisi olmadığı yönündeki propagandayı güçlü tutacak malzemeler elde etmek için gittiler. Şimdi de bunun iletişim operasyonlarını hayata geçirmeye çalışıyorlar fakat gerçek er geç ortaya çıkar, şimdi bunu yaşıyoruz” dedi.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda (BRTK) canlı yayınlanan “Gündemin Rengi” programına konuk olan Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Aziz Karaaziz’in Kıbrıs sorununa ilişkin sorularını yanıtladı.

“CRANS-MONTANA’NIN DOĞRU OKUNMASI İÇİN ÖNCESİNE BAKMAK GEREK”

Hüdaoğlu, Crans-Montana’nın doğru okunması için öncesine bakmak gerektiğini, Kıbrıs Türk tarafının iki yıldır sorunun çözümü yönünde yapıcı ve iyi niyetle çalıştığını, her fırsatta inisiyatif alarak süreci çözüm yönünde zorlayıcı olduğunu söyledi.

Hüdaoğlu, Kıbrıs Konferansı’nın Kıbrıs Türk tarafının gayretleriyle ortaya çıktığını kaydetti.

“BM GENEL SEKRETERİ CRANS-MONTANA’DA BİR ÇERÇEVE ORTAYA KOYDU VE TARAFLARA UZLAŞININ YOLUNU İŞARET ETTİ”

Gürdal Hüdaoğlu, “BM Genel Sekreteri Guterres, Crans-Montana’da bir çerçeve ortaya koydu ve taraflara uzlaşının yolunu işaret etti. Çerçevenin her başlığına ve tarafların tutumlarına bakıldığında tablo açık şekilde ortaya çıkıyor” dedi.

Hüdaoğlu, BM Genel Sekreteri’nin toprak konusunda oluşturduğu çerçevede Kıbrıs Türk tarafının haritasını baz alınması ancak Kıbrıslı Rumların bazı kaygılarını da giderecek bazı düzenlemeler yapılması gerektiğinin belirtildiğini kaydetti.

Hüdaoğlu, Kıbrıs Türk tarafının çerçeveye uygun adım attığını ancak Rum tarafının kendi haritasında direterek bu konuda da Guterres’in belirlediği çerçevenin dışına çıktığını belirtti.

Gürdal Hüdaoğlu, Yönetim ve Güç Paylaşımı konusunda BM Genel Sekreteri’nin oluşturduğu çerçevede, dönüşümlü başkanlıkta 2’ye 1 oranına sadık kalınması, etkin katılım konusunun ise bağlanarak temize havale edilmesi gerektiğinin belirtildiğini söyledi.

“RUM TARAFI MÜLKİYET KONUSUNDA LEFKOŞA’DA YILLARDIR DİLE GETİRDİĞİ GÖRÜŞÜ ESNETMEDİ”

Bu konuda da Rum tarafının açık biçimde çerçeve dışında kaldığını belirten Hüdaoğlu, mülkiyet konusunda Türk tarafının çerçeve içinde hareket etmesine rağmen Rum tarafının Lefkoşa’da yıllardır dile getirdikleri görüşü esnetmediğini kaydetti.

Hüdaoğlu Rumların bütün sorunun garantiler konusunda çıktığı konusunda algı yaratmak istediğini ancak çerçevedeki 5 unsurdan 4’ünde Kıbrıslı Rumların çerçeve dışında kaldığını söyledi.

“BUNDAN SONRASI İÇİN KIBRISLI TÜRKLER TOPLUMCA KARAR VERECEK”

Bundan sonrası için Kıbrıslı Türklerin toplumca karar vereceği bir süreç yaşanacağını ifade eden Hüdaoğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın başlattığı istişarelerin daha da geniş bir tabana yayılarak devam edeceğini dile getirdi.