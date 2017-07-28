Cumhurbaşkanlığı Diplomasi Ve AB Özel Danışmanı Erhan Erçin’den Açıklama…

Cumhurbaşkanlığı Diplomasi ve AB Özel Danışmanı Erhan Erçin, Maronitlerin geri dönüşü ile başlayan gelişmelerin devam edeceğini belirterek “Biz bu coğrafyada yaşayan insanlar olarak, bizim maruz kaldığımız mağduriyetlerin yaşanmaması konusunda samimi adım attıkça, olumlu sonuçlar doğacaktır” dedi.

“MARUZ KALDIĞIMIZ MAĞDURİYETLERİN YAŞANMAMASI KONUSUNDA SAMİMİ ADIM ATTIKÇA OLUMLU SONUÇLAR DOĞACAK"

“DEĞERLENDİRME SÜRECİ SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE İLERLİYOR”

Cumhurbaşkanlığı Diplomasi ve AB Özel Danışmanı Erhan Erçin, Maronitlerin geri dönüşü ile başlayan gelişmelerin devam edeceğini belirterek “Biz bu coğrafyada yaşayan insanlar olarak, bizim maruz kaldığımız mağduriyetlerin yaşanmaması konusunda samimi adım attıkça, olumlu sonuçlar doğacaktır” dedi.

Maronitlerin geri dönüşü konusunda “Hangi açıdan bakılırsa bakılsın fark etmez, bu olumlu bir gelişmedir” değerlendirmesinde bulunan Erhan Erçin, “Üretilen bu siyasi karar çok önemlidir” dedi.

“SOĞUKKANLI VE GERÇEKÇİ…”

Bundan sonraki adımların da olumlu sonuçlar doğuracağını ifade eden Erçin, “Bundan sonraki yol haritamız, Kıbrıs Türk halkının talep ve beklentileri doğrultusunda, hem içte hem de dışta olumsuzluklarla karşı karşıya kalmayacağımız, gerçekçi ve makul adımlarla oluşacak. Aceleci hareket etmiyoruz, soğukkanlı ve gerçekçi değerlendirme süreci sağlıklı bir şekilde ilerliyor” diye konuştu.

Çözümsüzlüğün Kıbrıs’taki Maronitler’e de olumsuz yansıdığını anımsatan Erçin, Kıbrıslı Türkler açısından da bu adımın önemli olduğunu ifade ederek, “Biz Kıbrıslı Türkler olarak çeşitli kısıtlama ve engellemelere maruz kalan bir toplumun insanları olarak, Maronitlerin de aynı durumda olmaması için çaba gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

Erçin, bu konunun Lübnan hükümeti açısından da önem taşıdığına dikkat çekerek, Lübnan devletinin de bu konuyu yakından takip ettiğinin belirtti.

“OLUMSUZLUKLARI OLDUĞU GİBİ KABUL EDEMEYİZ”

“Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğü sürüyor diye, tüm toplumun şikayet ettiği içteki olumsuzlukları oldukları gibi kabullenmek yerine, bazı şeylerin iyi yönde değişebileceğini ve bunun da çözüme katkı koyacağını hem halkımıza, hem de dünyaya işaret etmek açısından Maronitlerle ilgili atılan adım çok önemliydi” diyen Erçin, “Değerlendirmeler devam ederken, genelde sanılanın aksine uluslararası camianın her konuda bizi takip ettiğini göz önünde bulundurarak, kendi içimizde ortak aklı bulmamız, sağlıklı adımlar atmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

“MÜSTAKBEL ORTAKLARIMIZ YETKİ PAYLAŞMAYA HAZIR DEĞİL”

Cumhurbaşkanlığı’nın açıklamasına göre Diyalog TV’de Mert Özdeş’in canlı yayın konuğu olan Erçin, Rum tarafının tek başına yıllardır elinde tuttuğu güç ve yetkiyi, Kıbrıs’ın eşit halkı Kıbrıslı Türkler ile paylaşacak federal bir ortaklığa hâlâ hazır olmadığının artık görünür hale geldiğine vurgu yaptı.

Erçin, “Müstakbel ortaklarımız siyasi eşitliğe dayalı BM parametreleri içinde federal bir çözüme hazır hale gelecek zihniyet dönüşümünü yaşayıp tamamlayana, federal çözüm için şartlar oluşana kadar, biz hem kendi iç meselelerimiz hem de uluslararası örgütlerle dış kamuoyu ile ilişkilerimiz açısından çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız bu çalışmaları, toplumun tüm kesimleriyle başlattığı değerlendirmeler ışığında yürütmektedir” dedi.

“ÇERÇEVE İÇİNDE ÖNEMLİ ADIMLAR”

Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye’nin Crans Montana’ya çözüm kararlılığı ile gittiğine vurgu yapan Erhan Erçin, “Biliyorsunuz son 2 yıldır devam eden müzakerelerin olumlu sonuçlanması için samimiyet ve kararlılıkla çalıştık. Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye, çok yoğun hazırlıkların ardından Cenevre’de başlayıp Crans Montana’da devam eden Kıbrıs Konferansı’nda da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in çerçevesi içinde net ve çözüm odaklı önemli adımlar attı” dedi.

Erçin sözlerini şöyle sürdürdü:

“Konferansın Kıbrıs Türk halkının hedefi olan iki kurucu devlete dayalı siyasi eşitlik temelinde yeni bir federal ortaklıkla sonuçlanması maalesef mümkün olamadı. BM Genel Sekreteri Guterres’in de söylediği gibi tarafların soğukkanlı bir şekilde değerlendirme sürecine girmesi gerekiyordu. Biz çok ciddi bir değerlendirme sürecinden geçiyoruz, şartlar yeniden oluşana kadar bazı adımlar atılıyor.”

“SOĞUKKANLI DEĞERLENDİRME SÜRECİ”

Hem iç hem de dış dinamiklerin konjonktürel olarak bir araya gelmesiyle bazı açılımların istenilen yönde ve etkili bir şekilde gelişebileceğine dikkat çeken Erçin, içerde bu tür adımlar attıkça uluslararası camia ile uyum kazanmaya devam edileceğini belirterek “Mevcut uluslararası sistemde bazı unsurların değişmesi için siyasi kararlar gerekiyor” dedi.

“Biz burada Türkiye ile de yakın istişare içerisinde çalışarak, atacağımız olumlu ve yapıcı adımları belirlemek yönünde çalışmaya ve harekete devam edeceğiz” diyen Erhan Erçin şöyle devam etti:

“Evet 2004’te Kıbrıs Türk halkı olarak Annan Planı’na evet diyerek çok önemli bir adım attık. Ona rağmen çözüm planına hayır diyen taraf tek başına AB’ye girdi. Evet diyen Kıbrıs Türk halkı ise AB dışında kaldı. Bu adaletsizliği kabul etmek mümkün değil. ‘Bugünkü uluslararası düzen de maalesef bu’ diyerek bunu kabullenemeyiz, durumun yanlışlığını anlatmaya devam edeceğiz.”

“DOĞRU NOKTAYA GELMELİLER”

Rum tarafındaki siyasetin, Kıbrıs Türk halkıya bir şekilde buluşabileceği dinamikleri oluşturması için Kıbrıs Türk tarafının atacağı adımların da önemli olduğuna vurgu yapan Erçin, “Bu adımlarla birlikte uluslararası camianın, BM’nin ve AB’nin de yönlendirmesiyle, Kıbrıs Rum halkı ya da liderliği, doğru bir noktaya yönelebilir” dedi.

Erçin, Guterres çerçevesinin dışına çıkanın Kıbrıs Türk tarafı olması halinde uluslararası camianın eleştiri oklarına maruz kalınacağının altını çizerek, bugün bunun olmamasının tek başına birçok şeyi izah ettiğini belirtti.