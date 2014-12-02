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Cumhurbaşkanı’nın Eşi Meral Eroğlu, Engelliler Spor Federasyonu’yla Görüştü

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun eşi Meral Eroğlu, Sedat Hacımehmet başkanlığındaki KKTC Engelliler Spor Federasyonu’nun yeni yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı’nın Eşi Meral Eroğlu, Engelliler Spor Federasyonu’yla Görüştü

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun eşi Meral Eroğlu, Sedat Hacımehmet başkanlığındaki KKTC Engelliler Spor Federasyonu’nun yeni yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

02 Aralık 2014 Salı 14:56
Cumhurbaşkanı’nın Eşi Meral Eroğlu, Engelliler Spor Federasyonu’yla Görüştü
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EROĞLU: “HER BİR ŞİRKET BİR ÇOCUĞA SAHİP ÇIKSA, HER BİR BİREY GÖNLÜNDEN KOPANI BAĞIŞLASA İNANIYORUM Kİ HİÇBİR SIKINTI OLMAYACAK”

HACIMEHMET: “ENGELLİ ÇOCUKLARA SAHİP ÇIKILSIN, EKONOMİK DESTEK VERİLSİN”

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun eşi Meral Eroğlu, Sedat Hacımehmet başkanlığındaki KKTC Engelliler Spor Federasyonu’nun yeni yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu’nun haberine göre Hacımehmet kabulde, federasyonun KKTC olarak lisans kimliğinin tanındığı tek kurum olduğunu söyledi.

İş adamları, kurum ve genel olarak halka çağrıda bulunan Hacımehmet, engelli çocuklara sahip çıkılmasını ve onlara ekonomik destek verilmesini istedi.

Hacımehmet, desteklerle çocukların daha da başarılı olacaklarını kaydetti.

MERAL EROĞLU

Meral Eroğlu ise yeni yönetim kurulu üyelerini kutladı ve federasyonun büyük fedakârlık, özveri ve sevgi isteyen bir kuruluş olduğunu söyledi.

Eroğlu, olaya duygusal da yaklaştığını çünkü kendisinin de son zamanlarda ortopedik bir rahatsızlık yaşadığını belirterek, böylece engellilerin nasıl hissettiğini biraz olsun anlayabildiğini anlattı.

Rahatsızlığından dolayı çocuklardan bir süredir uzak kaldığını dile getiren Eroğlu, artık maçlara gidip onları izleyebileceğini belirtti.

Eroğlu, Anavatan’dan gelen takımlarla maç yaparak federasyonun çok önemli başarı elde ettiğini söyleyerek, federasyonun Türkiye ve Avrupa’ya açılmasının önemine dikkat çekti.

Meral Eroğlu, “Her bir şirket bir çocuğa sahip çıksa, her bir birey gönlünden kopanı bağışlasa inanıyorum ki hiçbir sıkıntı olmayacak” dedi. Eroğlu, KKTC’de engelliler için daha iyi koşullar yaratılması gerektiğine işaret ederek daha duyarlı davranılması gerektiğini vurguladı.

Eroğlu, “Bu çocuklara sahip çıkalım. Maç günlerinde oraya gidelim, moral verelim,”diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun Eşi Meral EroğluSedat Hacımehmet Başkanlığındaki KKTC Engelliler Spor Federasyonu’nun Yeni Yönetim Kurulu üyeleriyle Bir Araya Geldi.
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