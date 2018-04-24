Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110184
ALTIN
174.563
DOLAR
4.0931
STERLİN
5.7095
EURO
4.9986
İki ani ölüm
İKİ ANİ ÖLÜM
Kumarhanelere giriş serbest olmalı!
KUMARHANELERE GİRİŞ SERBEST OLMALI!
Lefkoşa'nın tanınmış ailesinin acı günü
LEFKOŞA’NIN TANINMIŞ AİLESİNİN ACI GÜNÜ
Meclis genel kurulu toplandı
MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI
banner256

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Maronit Başrahip Namatallah Hashem’i Kabul Etti

Lefkoşa, 24 Nisan 18 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Lübnan Maronitlerinin Başrahibi Namatallah Hashem ve beraberindeki heyeti kabul etti. 

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Maronit Başrahip Namatallah Hashem’i Kabul Etti

Lefkoşa, 24 Nisan 18 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Lübnan Maronitlerinin Başrahibi Namatallah Hashem ve beraberindeki heyeti kabul etti. 

24 Nisan 2018 Salı 12:20
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Maronit Başrahip Namatallah Hashem’i Kabul Etti
Lefkoşa, 24 Nisan 18 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Lübnan Maronitlerinin Başrahibi Namatallah Hashem ve beraberindeki heyeti kabul etti. 
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 45 dakika süren görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler ve Tarih Özel Danışmanı Meltem Onurkan Samani, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Özel Danışmanı Halil Sadrazam ve Kültürel Miras Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Eşbaşkanı Ali Tuncay da yer aldı. 
Genelde Maronit açılımı, özelde ise Gürpınar’daki Prophet Elias Manastırı’nın restorasyonu ile ilgili bilgi alışverişinde bulunulan toplantıda, Prophet Elias Manastırı’nın yakın zamanda Kültürel Miras Teknik Komitesi’nde öncelikle restore edilecek eserler arasında yer almasından ötürü Maronit Başrahip Namatallah Hashem, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya teşekkür etti.
banner223
(DOĞ/ŞEB) FOTOĞRAFLI

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ktezo Ve Türkiye İş Bankası Arasında Protokol İmzalandı
Ktezo Ve Türkiye İş Bankası Arasında Protokol İmzalandı
 KKTC’de son bir haftada meydana gelen kazalar...
 KKTC’de son bir haftada meydana gelen kazalar...
Hak-Sen Genel Başkanı İzzet Türkmen'den Müşavirlik açıklaması!
Hak-Sen Genel Başkanı İzzet Türkmen'den Müşavirlik açıklaması!
 Yeniboğaziçi’nde ani ölümler...
 Yeniboğaziçi’nde ani ölümler...
"Kayıp Şehit Ahmet Derviş Cuma Günü Çınarlı’da Defnedilecek"
"Kayıp Şehit Ahmet Derviş Cuma Günü Çınarlı’da Defnedilecek"
Kıtsab Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e Plaket Takdim Etti
Kıtsab Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e Plaket Takdim Etti
Halkın Partisi Parti Meclisi Yerel Seçimle İlgili Kararlar Aldı...bazı Belediye Başkan Adayları Belirlendi
Halkın Partisi Parti Meclisi Yerel Seçimle İlgili Kararlar Aldı...bazı Belediye Başkan Adayları Belirlendi
Ulaştırma Bakanlığı: “uygulamadaki Prosedüre Düzenleme Getirilmeden, Yeni T İzni Verilmeyecek
Ulaştırma Bakanlığı: “uygulamadaki Prosedüre Düzenleme Getirilmeden, Yeni T İzni Verilmeyecek"
Lefkoşa’da Cuma Günü Rüzgar Gülü Çocuk Festivali Düzenleniyor
Lefkoşa’da Cuma Günü Rüzgar Gülü Çocuk Festivali Düzenleniyor
Eğitim Bakanı Özyiğit, Karpaz’daki Bazı Okulları Ziyaret Etti...
Eğitim Bakanı Özyiğit, Karpaz’daki Bazı Okulları Ziyaret Etti...

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim