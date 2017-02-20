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20 Şubat 2017 Pazartesi 12:41

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Birliği’ni Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Birliği Başkanı Kemal Akkan Batman, Genel Sekreter Salih Sarpten ve Mali Sekreter Müge Beidoğlu’nu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Birliği'ni Kabul Etti
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Lefkoşa, 20 Şubat : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Birliği Başkanı Kemal Akkan Batman, Genel Sekreter Salih Sarpten ve Mali Sekreter Müge Beidoğlu’nu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Birliği Başkanı Kemal Akkan Batman, kabulde, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Kemal Yücel Araştırma Onur Ödülü'ne katkılarından dolayı teşekkür ederek, 22 Şubat Çarşamba günü düzenlenecek olan 2. Kemal Yücel Araştırma OnurÖdülü törenine davet etti.

Bilimsel temellere dayalı, insan haklarına bağlı ve barışçıl bir eğitim düzenini savunduklarını belirten Batman, Cumhurbaşkanı Akıncı'ya sürdürdüğü çalışmalardan dolayı teşekkür etti ve müzakerelerde gösterdiği özveri ve çabadan dolayı takdirlerini sundu.

(AK/ÖK)  FOTOĞRAFLI

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