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Cumhurbaşkanı, “kamu Sağlık Çalışanları (değişiklik) Yasası”nı Meclis’e Geri Gönderdi

Lefkoşa, 26 Nisan 18 (.): Anayasa Mahkemesi’nce 2 maddesi Anayasa’ya aykırı bulunan  “Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasası” Cumhurbaşkanı tarafından Cumhuriyet Meclisi’ne geri gönderildi.

Cumhurbaşkanı, “kamu Sağlık Çalışanları (değişiklik) Yasası”nı Meclis’e Geri Gönderdi

Lefkoşa, 26 Nisan 18 (.): Anayasa Mahkemesi’nce 2 maddesi Anayasa’ya aykırı bulunan  “Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasası” Cumhurbaşkanı tarafından Cumhuriyet Meclisi’ne geri gönderildi.

26 Nisan 2018 Perşembe 17:35
Cumhurbaşkanı, “kamu Sağlık Çalışanları (değişiklik) Yasası”nı Meclis’e Geri Gönderdi

Lefkoşa, 26 Nisan 18 (.): Anayasa Mahkemesi’nce 2 maddesi Anayasa’ya aykırı bulunan  “Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasası” Cumhurbaşkanı tarafından Cumhuriyet Meclisi’ne geri gönderildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi’nin 13 Kasım 2017 tarihli birleşiminde kabul edilen ve Anayasa’nın 93’üncü maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca yayımlanmak üzere kendisine gönderilen Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasası’nı, Anayasa Mahkemesi’nin söz konusu yasanın Anayasa’nın 1. Maddesi’ndeki Hukuk Devleti ilkesi ve 8. Maddesi’ndeki Eşitlik ilkelerine aykırı olduğu yönündeki görüşü üzerine, gereği için bugün Cumhuriyet Meclisi’ne geri gönderdi.

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Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasası’nın Anayasa’ya aykırı olup olmadığı hususundaki görüş istemi üzerine yasayla ilgili görüşünü 20 Nisan’da açıklamıştı.

Anayasa Mahkemesi, yasada geçen “özel hasta bakma” tefsirindeki “özel” kelimesinin ve “ve/veya Kamu Görevlileri Yasası kapsamında” söz dizisinin Anayasa’ya aykırı olduğu sonucuna varmış; görüşte, kamuda görev yapan hekimlerin özel hasta bakma hakkı olmadığı belirtilirken, bu hekimlerin devlet hastanelerinde mesai saatleri dışında da hasta bakabileceği ve bunun için de ek ödenek alabileceği kaydedilmişti.

 (ÖK/GUR)

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