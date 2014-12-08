Cumhurbaşkanı Eroğlu Şanlıurfalılar Derneği Heyetini Kabul Etti

Lefkoşa, 8 Aralık 14 : Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu bugün Kerim Altanhan başkanlığındaki Şanlıurfalılar Derneği heyetini kabul etti.

ALTANHAN

Kerim Altanhan kabulde yaptığı konuşmada 2 hafta önce kurulan derneğin Şanlıurfa ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin kültürünü tanıtmayı amaçladığını belirtti.

Altanhan Eroğlu’ndan fikir almak istediklerini de söyledi.

EROĞLU

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da konuşmasında böyle derneklerin kurulmasının ve kültürlerin kaynaşmasının önemli olduğunu dile getirdi.

“Mühim olan aslımızı unutmadan geldiğimiz yerde o bölge insanına yararlı hizmetler vermektir” diye konuşan Eroğlu, dernek faaliyetlerine destek vermeye hazır olduğunu belirtti.

(DOĞ/HA) FOTOĞRAFLI