Cumhurbaşkanı Eroğlu, İstanbul'da Tc Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Görüştü

Lefkoşa, 22 Kasım 14 (.): Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu özel bir amaçla gittiği İstanbul’da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Eroğlu-Erdoğan görüşmesi Haliç-Kongre Merkezi’nde saat 19.15’te gerçekleşti ve yaklaşık 45 dakika sürdü.

Görüşmede, Kıbrıs konusundaki gelişmeler ve Kıbrıs Türk halkının sorunlarının aşılması için yapılan çalışmalar değerlendirildi.

İki Cumhurbaşkanı’nın görüşmesinde Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra Türkiye Başbakanlık müşavirlerinden Maksut Serim’in oğlunun düğününde şahitlik yaptı.



(FEZ/HÖ)