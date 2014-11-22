Cumhurbaşkanı Eroğlu İstanbul’a Gitti

EROĞLU, YARIN AKŞAM ÜLKEYE DÖNECEK

CUMHURBAŞKANI EROĞLU ÇARŞAMBA GÜNÜ EIDE VE LIDINGTON İLE GÖRÜŞECEK

Lefkoşa, 22 Kasım 14 (.): Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, özel bir davete katılmak amacıyla bugün İstanbul’a gitti.

Eşi Meral Eroğlu ile birlikte İstanbul’a giden Cumhurbaşkanı Eroğlu, pazar akşamı dönecek.

EIDE VE LIDINGTON ÇARŞAMBA GÜNÜ GÖRÜŞME

Bu arada Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, gelecek hafta adaya gelecek BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Müsteşarı David Lidington ile çarşamba günü görüşecek.

Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun çarşamba sabahı saat 10.00’da Eide ile bir araya gelecek. Eroğlu’nun öğleden sonra da Lidington ile görüşmesi bekleniyor

(FEZ/HÖ)