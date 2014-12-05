Cumhurbaşkanı Eroğlu, Gazeteciler Cemiyeti Heyetini Kabul Etti

Lefkoşa, 5 Aralık 14 (.): Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun yıllardır habercililiğe emek veren tecrübeli isimlerden oluştuğunu, bundan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Cemiyetin yeni dönemde yararlı hizmetler yapacağına inandığını belirten Eroğlu, “Basın kurumlarında yaşanan sorunlar, hepimizi ilgilendiren sorunlardır. Tarafsızlık ilkesi içinde görev yapılması gerekiyor” dedi.

Eroğlu, basın kurumlarında yaşanan sorunların çözümünü birlik, beraberlik ve işbirliği içinde çözeceklerine inanç belirtti.

Eroğlu, “Çıktığınız yolda başarılar dilerim. Her zaman yanınızda olmaya kararlıyım” diye konuştu.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar, konuşmasına başlamadan önce Cumhurbaşkanı Eroğlu’na ziyaret anısına plaket sundu.

Akar, Gazeteciler Cemiyeti’nin kurulduğu dönemde köklü basın örgütleri arasında yer aldığını ancak zaman içinde kopmalar yaşandığını, örgütü yeniden canlandırma ve etkin konuma getirmek için görev üstlendiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Eroğlu ile ilerleyen günlerde basının sorunları ile ilgili görüşme yapmak istediklerini söyleyen Akar, “BRT ve TAK’ın sorunları var. Bu kurumlar yıprandı” dedi.

Akar, Eroğlu’na Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde başarı diledi.

(GÖZ/ÖK) FOTOĞRAFLI