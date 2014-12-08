Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Emıtt Fuarı Hazırlık Komitesini Kabul Etti

Lefkoşa, 8 Aralık 14 : Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye’de düzenlenen EMITT Fuarı’nın hazırlık komitesini kabul etti.

Komite Başkanı Hacer Aydın, Cumhurbaşkanı’nı bu yıl 22-25 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek Emitt Fuarı’na davet ederek fuar hakkında bilgi verdi.

Eroğlu’na komite üyelerini takdim eden Aydın, yılda birkaç kez fuarı nasıl daha etkin hale getireceklerini konuşmak için toplandıklarını belirterek bu yılki toplantıyı da KKTC’de yapmaya karar verdiklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ise, şuanda turizmin ekonominin itici gücü olarak görüldüğünü ifade ederek, bu tür fuarların düzenlenmesinin ve KKTC’nin de yer almasının önemine işaret etti.

Türkiye’nin yıllar içerisinde turizm konusunda büyük ilerlemeler kaydettiğini ve dünyada turizm altyapıları konusunda söz sahibi bir ülke haline geldiğini vurgulayan Eroğlu, Türkiye’de de turizmin bugünkü noktaya gelmesi için çok çalışıldığını belirtti.

Eroğlu, KKTC’de de turizm konusunda ilerlemeler kaydedildiğini ancak hala sorunlar olduğunu belirterek, son zamanlarda teşvikler konusunda şikayetler duyduğunu söyledi.

Eroğlu, bir aksilik olmaması halinde Emitt Fuarı’na katılmaktan mutluluk duyacağını da sözlerine ekledi.

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