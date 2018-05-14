Cumhurbaşkanı Akıncı: “yurdundan Edilmiş Çaresiz İnsanların Akdeniz’de Can Vermeleri İçimizi Acıtıyor”

Cumhurbaşkanı Akıncı, KKTC sahillerinde son 2 günde bulunan cesetlerle ilgili sosyal medya hesabından şu mesajı verdi:

“Evinden, yurdundan edilmiş çaresiz insanların Akdeniz’de can vermeleri içimizi acıtıyor. Sahillerimize ulaşan cansız bedenler, bölgemizde barış ve istikrarın ne kadar gerekli olduğunu bize yeniden hatırlatıyor. Adamızda ve bölgemizde barış, huzur ve istikrar için uğraş vermek, başta toplumumuz olmak üzere tüm insanlık adına en büyük sorumluluk anlamındadır.”

(DOĞ/FEZ)



