Cumhurbaşkanı Akıncı Yurda Döndü

Lefkoşa, 24 Ocak 17 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bu akşam saat 20.00 sıralarında KKTC'ye döndü.
Cumhurbaşkanı Akıncı, Türkiye’deki ulusal televizyon kanallarının haber programlarına katılmak amacıyla dün sabah İstanbul'a gitmişti.
(FEZ)
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bu akşam saat 20.00 sıralarında KKTC'ye döndü.
Lefkoşa, 24 Ocak 17 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bu akşam saat 20.00 sıralarında KKTC'ye döndü.
Cumhurbaşkanı Akıncı, Türkiye’deki ulusal televizyon kanallarının haber programlarına katılmak amacıyla dün sabah İstanbul'a gitmişti.
(FEZ)