Cumhurbaşkanı Akıncı, Yödak Heyetini Kabul Etti





Lefkoşa, 2 Temmuz 18 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, YÖDAK Başkanı Akile Büke ve Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Pehlivan ve Hülya Harutoğlu’nu kabul ederek görüştü.Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, YÖDAK Başkanı Akile Büke, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı, 4-6 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek KKTC Yükseköğretim Stratejik Planlama Çalıştayı’na davet etti.(GÖZ/HA) FOTOĞRAFLI