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Cumhurbaşkanı Akıncı, Yödak Heyetini Kabul Etti

Lefkoşa, 2 Temmuz 18 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, YÖDAK Başkanı Akile Büke ve Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Pehlivan ve Hülya Harutoğlu’nu kabul ederek görüştü. 

Cumhurbaşkanı Akıncı, Yödak Heyetini Kabul Etti

Lefkoşa, 2 Temmuz 18 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, YÖDAK Başkanı Akile Büke ve Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Pehlivan ve Hülya Harutoğlu’nu kabul ederek görüştü. 

02 Temmuz 2018 Pazartesi 10:17
Cumhurbaşkanı Akıncı, Yödak Heyetini Kabul Etti
Lefkoşa, 2 Temmuz 18 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, YÖDAK Başkanı Akile Büke ve Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Pehlivan ve Hülya Harutoğlu’nu kabul ederek görüştü. 
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, YÖDAK Başkanı Akile Büke, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı, 4-6 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek KKTC Yükseköğretim Stratejik Planlama Çalıştayı’na davet etti.
(GÖZ/HA)      FOTOĞRAFLI
 

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