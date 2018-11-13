Cumhurbaşkanı Akıncı Yabancı Gazetecileri Kabul Etti





Lefkoşa, 13 Kasım 18 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC’nin 35’inci kuruluş yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında ülkeye gelen yabancı gazetecileri kabul etti.Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Akıncı,14 ülkeden gelen konuk gazetecileri Kıbrıs müzakere süreci ve gelinen son aşamayla ilgili bilgilendirdi.Cumhurbaşkanı Akıncı, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.(RÇ/FEZ) FOTOĞRAFLI