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Cumhurbaşkanı Akıncı, Verigo Fesitvali’nin Açılışına Katıldı: “üretime Önem Verilmeli, Kayıt Dışı Ekonomi Önlenmelidir”

AKINCI: “EKONOMİK SIKINTILARIN SON BULABİLMESİ İÇİN SİSTEM SAĞLAM TEMELLER ÜZERİNE KURULMALI”

Cumhurbaşkanı Akıncı, Verigo Fesitvali’nin Açılışına Katıldı: “üretime Önem Verilmeli, Kayıt Dışı Ekonomi Önlenmelidir”

AKINCI: “EKONOMİK SIKINTILARIN SON BULABİLMESİ İÇİN SİSTEM SAĞLAM TEMELLER ÜZERİNE KURULMALI”

09 Eylül 2018 Pazar 06:21
Cumhurbaşkanı Akıncı, Verigo Fesitvali’nin Açılışına Katıldı: “üretime Önem Verilmeli, Kayıt Dışı Ekonomi Önlenmelidir”

AKINCI: “EKONOMİK SIKINTILARIN SON BULABİLMESİ İÇİN SİSTEM SAĞLAM TEMELLER ÜZERİNE KURULMALI”

Lefkoşa, 8 Eylül 18 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ekonomik sıkıntıların son bulabilmesi için sistemin sağlam temeller üzerine kurulması gerektiğini belirterek, “Üretime önem verilmelidir, kayıt dışı ekonomi önlenmelidir” dedi.

Ülkede yüzde 50’nin üzerinde kayıt dışı ekonomi olduğuna işarete den Akıncı, adil bir düzen için vergi reformu ile vergi kaçağının önlenmesi, kamu reformunun yapılması ve liyakatın ön plana alınması gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte Yeşilırmak-Yedidalga Üreticiler Birliği’nin düzenlediği 5. Geleneksel Verigo Festivali’nin açılışına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada festivalde bulunmaktan ötürü duyduğu memnuniyeti dile getiren Akıncı, festivallerin bölge halkıyla buluşma ve dayanışma açısından önemli etkinlikler olduğuna dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu tür festivallerde yer almak demek, halkla iç içe olmak, sorunlarla ilgilenmek demektir” diye konuştu.

“YAŞANAN FELAKETLERDEN DERSLER ÇIKARMALIYIZ”

Mayıs ayında dolu felaketi yaşandığında, bölgeyi ziyaret edip, incelemelerde bulunduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, felaketten ötürü bahçeleri zarar gören üreticilerin tazmin edilmesinin önemini dile getirdi ve bu yönde çalışmaların olduğunu bildiğini söyledi.

Yaşanan felaketlerden dersler çıkarılmasına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Akıncı, felaketlerin tazmin edileceği bütçe konusunda hazırlıksız olunduğunu, bundan sonra bütçe hazırlanırken olası doğal felaketlerin dikkate alınmasının gerekliliğine işaret etti.

Bölgede yaşanan dolu felaketinde oluşan zararın telafisinin sağlanması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı, bölge kaymakamı ve Lefke Belediye Başkanı’nın üreticinin tazmin edilmesi için gerekli takibi yapacağına inanç belirtti.

“KAYIT DIŞI EKONOMİ ÖNLENMELİDİR”

Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybetmesi sonucu ekonomide yaşanan sıkıntılara da değinen
Cumhurbaşkanı, sadece para biriminin değiştirilip Euro’ya geçilmesi ile ekonomik sıkıntıların son bulmayacağına dikkat çekti.

Geçmişte Euro kullanan Yunanistan ve Kıbrıs Rum Yönetimi’nin de ekonomik krizler yaşadığını anımsatan Cumhurbaşkanı, önemli olanın sistemin sağlam temeller üzerine kurulup ev ödevlerinin yapılması olduğunu ifade etti. “Üretime önem verilmelidir, kayıt dışı ekonomi önlenmelidir” şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, adil paylaşımın önemine de vurgu yaptı. Üretilenin ve devletin gelirlerinin hakça paylaşılmasının gerekliliğine işaret eden Cumhurbaşkanı, “Hep üretenden vergi alınırsa adil düzen kurulamaz. Ülkede yüzde 50’nin üzerinde kayıt dışı ekonomi olduğu uzmanlar tarafından belirtiliyor. Adil bir düzen için vergi reformu ile vergi kaçağının önlenmesi, kamu reformunun yapılması ve liyakatin ön plana alınması gerekmektedir” diye konuştu.

(FEZ) FOTOĞRAFLI
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