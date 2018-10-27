Cumhurbaşkanı Akıncı Ve Eşi, Mihriban Aviral Ve Latin Jazz Ensenblesi Konserini İzledi



Lefkoşa, 27 Ekim 18 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, 16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali kapsamında, dün akşam Bellapais manastırında, ünlü flüt sanatçısı Mihriban Aviral ve Latin Caz Topluluğu’nun konserini izledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, konserde El Dorado, Tripple Threat, Passion Fruit, Fresca, Libos Dulces, Carribean Romance, Cafe Cubano, Biscayne, Dark Eyes, Mambo Sensual gibi eserlerin yanında, Tabancamın Sapı, Çayelinden Öteye ve Kıbrıs türküsü Dillirga da Latin Caz yorumlarıyla seslendirildi.

Cumhurbaşkanlığı’nın da desteklediği, Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali,16 Kasım’da sona erecek.

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