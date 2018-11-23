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Cumhurbaşkanı Akıncı Ve Başbakan Erhürman, 9. Boğaziçi Zirvesi’ne Katılıyor

AKINCI VE ERHÜRMAN İSTANBUL’DA “BARIŞIN SÜRDÜRÜLMESİ VE HERKES İÇİN KALKINMA” ANA TEMALI ZİRVEDE KONUŞMA DA YAPACAK

Cumhurbaşkanı Akıncı Ve Başbakan Erhürman, 9. Boğaziçi Zirvesi’ne Katılıyor

AKINCI VE ERHÜRMAN İSTANBUL’DA “BARIŞIN SÜRDÜRÜLMESİ VE HERKES İÇİN KALKINMA” ANA TEMALI ZİRVEDE KONUŞMA DA YAPACAK

23 Kasım 2018 Cuma 08:52
Cumhurbaşkanı Akıncı Ve Başbakan Erhürman, 9. Boğaziçi Zirvesi’ne Katılıyor

AKINCI VE ERHÜRMAN İSTANBUL’DA “BARIŞIN SÜRDÜRÜLMESİ VE HERKES İÇİN KALKINMA” ANA TEMALI ZİRVEDE KONUŞMA DA YAPACAK

Lefkoşa, 23 Kasım 18 (.): İstanbul’da Uluslararası İşbirliği Platformu’nca düzenlenecek 9. Boğaziçi Zirvesi’ne, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Tufan Erhürman da katılıyor.

Bu yıl 9\'uncusu düzenlenecek Boğaziçi Zirvesi\'nde 80 ülkeden devlet yöneticileri, iş insanları ve etki gücü yüksek katılımcılar dünya meseleleri hakkında konuşmalar yapacak.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 26, 27 ve 28 Kasım tarihlerinde “Barışın Sürdürülmesi ve Herkes İçin Kalkınma” ana temasıyla düzenlenecek zirvenin onursal açılış konuşmalarını Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Makedonya Cumhurbaşkanı Gjeorge Ivanov yapacak.

Başbakan Tufan Erhürman da zirvenin ikinci gününde “Uluslararası Gaz Ticareti ve Gereksinimleri” başlıklı oturumun açılışında katılımcılara hitap edecek.

Katar’ın Al Jazeera News kanalından haber sunucusu Sami Zaidan’ın moderatörlüğünü üstleneceği bu oturumda Akito Matsumoto (Üst Düzey Ekonomist,  IMF,  ABD), Belaifa Mahdjouba  (Gaz Piyasası Analizi Başı, Gaz İhracatçısı Ülkeler Forumu, Cezayir) Gulmira Rzayeva ( Araştırma Görevlisi,  Oxford Enerji Çalışmaları Enstitüsü, İngiltere) Dr. Jan Frederik Braun ( Stratejik Enerji Analisti,  Hague Stratejik Araştırmalar Merkezi,  Hollanda), Robin Mills (CEO,  Qamar Energy,  BAE) ve Oliksey Ivchenko (E. Başkan, Naftogaz, Ukrayna) sunumlar yapacak.

“Herkes İçin Kalkınmaya Küresel Tehdit: Ticaret Savaşları” ve “Yön Arayan Dünyada Sürdürülebilir Geleceğin Kodları” alt başlıklarıyla Four Seasons Hotel’de yer alacak zirvede üç gün boyunca düzenlenecek oturumlarda çeşitli konularda dünyanın değişik ülkelerinden politikacılar ve uzmanlar konuşacak.

Zirvenin “Bankacılar ve İhracatçılar Perspektifinden Yerel Parayla Ticaret (TİM)” başlıklı oturumunda Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz de konuşma yapacak.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Tufan Erhürman, zirvenin düzenleneceği İstanbul’a Pazar günü gidecek.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Akıncı, Pazar günü 14.50’de İstanbul’a hareket edecek ve pazartesi 18.55’te yurda dönecek.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre de Başbakan Erhürman, Pazar sabahı 09.25’te gideceği İstanbul’dan Salı akşamı 18.55’te dönecek.

(GÜL)

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