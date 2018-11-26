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Cumhurbaşkanı Akıncı Ve Başbakan Erhürman, 9. Boğaziçi Zirvesi’nde

TC CUMHURBAŞKANLIĞI HİMAYELERİNDE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ PLATFORMU’NCA DÜZENLENEN ZİRVE BAŞLADIİstanbul, 26 Kasım 18 (.): İstanbul’da Uluslararası İşbirliği Platformu’nca düzenlenen 9. Boğaziçi Zirvesi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Tufan Erhürman’ın da katılımıyla başladı.Bu yıl 9\'uncusu düzenlenen ve Four Seasons Hotel’de üç gün sürecek Boğaziçi Zirvesi\'nde 80 ülkeden devlet yöneticileri, iş insanları ve etki gücü yüksek katılımcılar dünya meseleleri hakkında konuşmalar...

Cumhurbaşkanı Akıncı Ve Başbakan Erhürman, 9. Boğaziçi Zirvesi’nde

TC CUMHURBAŞKANLIĞI HİMAYELERİNDE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ PLATFORMU’NCA DÜZENLENEN ZİRVE BAŞLADIİstanbul, 26 Kasım 18 (.): İstanbul’da Uluslararası İşbirliği Platformu’nca düzenlenen 9. Boğaziçi Zirvesi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Tufan Erhürman’ın da katılımıyla başladı.Bu yıl 9\'uncusu düzenlenen ve Four Seasons Hotel’de üç gün sürecek Boğaziçi Zirvesi\'nde 80 ülkeden devlet yöneticileri, iş insanları ve etki gücü yüksek katılımcılar dünya meseleleri hakkında konuşmalar...

26 Kasım 2018 Pazartesi 08:16
Cumhurbaşkanı Akıncı Ve Başbakan Erhürman, 9. Boğaziçi Zirvesi’nde

TC CUMHURBAŞKANLIĞI HİMAYELERİNDE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ PLATFORMU’NCA DÜZENLENEN ZİRVE BAŞLADI

İstanbul, 26 Kasım 18 (.): İstanbul’da Uluslararası İşbirliği Platformu’nca düzenlenen 9. Boğaziçi Zirvesi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Tufan Erhürman’ın da katılımıyla başladı.
Bu yıl 9\'uncusu düzenlenen ve Four Seasons Hotel’de üç gün sürecek Boğaziçi Zirvesi\'nde 80 ülkeden devlet yöneticileri, iş insanları ve etki gücü yüksek katılımcılar dünya meseleleri hakkında konuşmalar yapıyor.
“BARIŞIN SÜRDÜRÜLMESİ VE HERKES İÇİN KALKINMA”
Türkiye Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bugün başlayan ve Çarşamba günü tamamlanacak “Barışın Sürdürülmesi ve Herkes İçin Kalkınma” ana temalı zirvenin onursal açılış konuşmalarını KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Makedonya Cumhurbaşkanı Gjeorge Ivanov yaptı.
Başbakan Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet de bugünkü açılış oturumunu izliyor.
Zirvenin açılışına CTP Milletvekili Armağan Candan da katıldı.
BAĞIŞ: “BARIŞIN SÜRDÜRÜLMESİ İÇİN EN FAZLA ÇABA HARCAYAN ÜLKE KUZEY KIBRIS”
Açılış konuşmalarından birini yapan organizasyon komitesinden ve Türkiye’nin eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, dünyanın birçok bölgesinde çatışmalar yaşandığına dikkat çekerek örnekler verdi ve “Herhalde barışın sürdürülmesi için en fazla çaba harcayan ülke Kuzey Kıbrıs’tır” dedi. Bağış, Cumhurbaşkanı Akıncı ve Başbakan Erhürman’ın da zirvede yer aldığını ve konuşmalar yapacağını belirtti.
Başbakan Erhürman zirvenin ikinci günü olan yarın “Uluslararası Gaz Ticareti ve Gereksinimleri” başlıklı oturumun açılışında katılımcılara hitap edecek.
Katar’ın Al Jazeera News kanalından haber sunucusu Sami Zaidan’ın moderatörlüğünü üstleneceği bu oturumda Akito Matsumoto (Üst Düzey Ekonomist, IMF, ABD), Belaifa Mahdjouba (Gaz Piyasası Analizi Yöneticisi, Gaz İhracatçısı Ülkeler Forumu, Cezayir) Gulmira Rzayeva ( Araştırma Görevlisi, Oxford Enerji Çalışmaları Enstitüsü, İngiltere) Dr. Jan Frederik Braun ( Stratejik Enerji Analisti, Hague Stratejik Araştırmalar Merkezi, Hollanda), Robin Mills (CEO, Qamar Energy, BAE) ve Oliksey Ivchenko (E. Başkan, Naftogaz, Ukrayna) sunumlar yapacak.
“Herkes İçin Kalkınmaya Küresel Tehdit: Ticaret Savaşları” ve “Yön Arayan Dünyada Sürdürülebilir Geleceğin Kodları” alt başlıklarını taşıyan zirvede üç gün boyunca düzenlenecek oturumlarda çeşitli konularda dünyanın değişik ülkelerinden politikacılar ve uzmanlar konuşacak.
Zirvede bugün “Bankacılar ve İhracatçılar Perspektifinden Yerel Parayla Ticaret (TİM)” başlıklı oturumda Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz de konuşma yapacak.
BAŞBAKAN ERHÜRMAN BU AKŞAM İSTANBUL’DA YAŞAYAN KIBRISLI TÜRKLERLE BİR ARAYA GELECEK
Öte yandan Başbakan Tufan Erhürman bu akşam İstanbul’da yaşayan Kıbrıslı Türklerle bir araya gelecek.
Başbakan Erhürman’a İstanbul temaslarında eşi Nilden Bektaş Erhürman, Müsteşarı Berkan Tokar, DPÖ Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu ve Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven eşlik ediyor.
(GÜL/HÖ) FOTOĞRAFLI- EK VERİLECEK
Haber ve fotoğraf: Özgül Gürkut Mutluyakalı
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