Cumhurbaşkanı Akıncı, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay\'ı Kabul Etti

KKTC 25 YAŞINDA...

CUMHURBAŞKANI AKINCI, TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY\'I KABUL ETTİ

AKINCI: “RUM TARAFININ KIBRISLI TÜRKLERİN EN AZ KENDİLERİ KADAR EŞİT VE HAK SAHİBİ OLDUĞUNU İÇİNE SİNDİRMESİ GEREKİYOR”

"RUM TARAFI ÇOĞUNLUK İDARESİ ANLAYIŞIYLA HAREKET EDİYOR, KARARLARDA SÖZ SAHİBİ OLMAMIZI İSTEMİYORLAR, BU KABUL EDİLEMEZ”

OKTAY: "KIBRIS’TAKİ STATÜKO BU ŞEKİLDE DEVAM EDEMEZ, YENİ ŞEYLER SÖYLEME ZAMANI GELDİ. BU BM RAPORUNA DA YANSIDI”

“HİDROKARBON KAYNAKLARI KONUSUNDA KKTC’Yİ KİMSENİN İNSAFINA BIRAKACAK VEYA DURUMA GÖRE HAREKET EDECEK DEĞİLİZ, KENDİ SAHAMIZDAKİ SONDAJ VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE KKTC İLE DEVAM EDECEĞİZ, YAPACAĞIZ”

Lefkoşa, 15 Kasım 18 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs konusunda; Rum tarafının Kıbrıs\'ta tek hakimin kendileri olmadığı ve Kıbrıslı Türklerin en az kendileri kadar eşit ve hak sahibi olduğunu içine sindirmesi halinde çıkış yolu bulunabileceğini vurguladı.

Akıncı, BM parametrelerinin çıkış yolunu gösterdiğini, bunlardan birinin siyasi eşitlik olduğunu ancak buna rağmen Rumların Kıbrıslı Türklere azınlık hakları önerdiğini ifade ederek, "Çoğunluk idaresi anlayışıyla hareket ediyorlar, kararlarda söz sahibi olmamızı istemiyorlar, bu kabul edilemez" dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay\'ı kabul etti.

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılmak üzere KKTC\'ye gelen Oktay\'a Akıncı\'yı ziyaretinde Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri eşlik etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, burada yaptığı konuşmada, KKTC\'nin 35. Kuruluş yıldönümünü kutlayarak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Kıbrıs Türk halkına tebriklerini, iyi niyet, selam ve muhabbetlerini iletti.

Türk milleti adına da selam ileten Oktay, burada olmaktan mutluluk duyduklarını, bugünkü Muhteşem kutlama ve coşkuya ortak olmaktan ve Kıbrıs Türk halkını birlik birliktelik içinde görmenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Oktay, bugün Şehitliği de ziyaret ettiğini, oradaki ruhu, mücadele atmosferini hissettiklerini ifade ederek, KKTC\'nin bu ruhla, bir an önce uluslararası arenada hak ettiği yeri almasını istediklerini kaydetti.

“KIBRIS TÜRK TARAFININ ORTAYA KOYDUĞU SAMİMİYET VE KARŞILIĞI RUM TARAFINDAN GÖRMEDİĞİNİ DÜNYA DA DUYDU”

Oktay, Kıbrıs Türk tarafının ortaya koyduğu tüm iyi niyete rağmen Rum tarafından aynı samimiyet ve karşılığı görmediğini, Türk tarafının bunu zaten bildiğini ancak Rum liderin son açıklamalarıyla dünyanın da bunu ilk ağızdan duyduğunu ifade ederek, bu durumun sürdürülemez olduğunu vurguladı.

BM raporunun da Kıbrıs\'taki statükonun sürdürülemeyeceği, artık yeni şeylerin söylenmesi gerekliliğini ortaya koyduğunu ifade eden Oktay, "Biz oynanabilecek oyunları görerek, Kıbrıs Türk halkına desteğe her zaman devam edeceğiz" dedi.

Oktay, Hidrokarbon kaynaklarının adayı cazip hale getirdiğini, bölgenin cazibe merkezi haline geldiğini ifade ederek, Türkiye Cumhuriyeti olarak Kıbrıs Türk halkının hakları ve eşit paylaşımı dışında başka hiçbir çözüm modelini kabul etmeyeceklerini söyledi.

Türkiye’nin duruşunun net olduğunu, Kıbrıs\'ta çözümün makul şartlarda gelmesini temenni ettiklerini ifade eden Oktay, bu olmazsa KKTC\'nin hiçbir hakkına halel getiremeyeceklerini vurguladı.

Oktay, KKTC\'nin 35. Kuruluş yıldönümünü kutlayarak, nice güzel yıllar diledi.

AKINCI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, Kıbrıs Türk halkının bu anlamlı gününde Türkiye Cumhuriyetini yanlarında görmekten memnun olduklarını ifade ederek, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın mesajına teşekkür etti.

Akıncı, "Öyle inanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti KKTC dayanışması ekonomik ve Kıbrıs konusunda en verimli şekilde devam edecek. Bu gereklilik olarak ortaya çıkıyor. Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Eminim bu dönem aşılacak, hak edilen daha iyi geleceğe ulaşacağız" diye konuştu.

Akıncı, ancak ev ödevlerini de yapmaları gerektiğini ifade ederek, özetle şöyle devam etti:

"Böylesi günlerde muhasebe yapmalıyız.

Kıbrıs konusunda ifade ettikleriniz umarım güneydeki yöneticiler için uyarıcı olsun.

Biz adil, kalıcı çözüm istedik, çaba ortaya koyduk, somut göstergeleri ortada ama karşılık bulamadık. Referandumda Hayır diyen taraf mükafatlandırıldı ama biz ambargo altında yaşatılıyoruz. Kıbrıs Türk tarafı tüm esneklikleri Crans Montana\'da da gösterdi ama yine karşılık bulamadı.

Şimdi gelinen noktada Rum tarafı bazı kabuller yapmalı; Kıbrıs\'ta tek hakim kendileri değildir, en az onlar kadar eşit ve hak sahibi bir varlık olduğunu içlerine sindirmeleri gerekiyor, bu olursa çıkış yolu bulunur.

BM parametreleri çıkış yolunu gösteriyor, bunlara uyum sağlayamadıkları için biz bu sıkıntıları yaşıyoruz. Siyasi eşitlik çok temeldir ama buna rağmen bize azınlık hakları öneriyorlar. Ortak yetkilerde azaltma istiyorlar. Çoğunluk idaresi üniter devlet anlayışıyla hareket ediyorlar, kararlarda söz sahibi olmamızı istemiyorlar, bu kabul edilemez.

“AK VE KARA ORTAYA ÇIKACAK”

Artık gelecek günlerde adaya gelecek BM yetkililerinin temaslarıyla ak ve kara ortaya çıkacak.

Niyet varsa akıl yolunda buluşabiliriz, zenginlikler paylaşılır ama bunun dışındaki zenginlikleri paylaşmama, başka kanallardan taşıma hareketleri barışa ve bölgedeki istikrara hizmet etmez. Makul yolda herkes bir araya gelmeli.

“ÜÇÜNCÜ TARAFLARA DA BÜYÜK GÖREVLER DÜŞÜYOR”

Bu konuda üçüncü taraflara da büyük görevler düşüyor. AB ve BM üyeliği verilen Rumlara kazı için destek veriliyor, Kıbrıs Türk halkının da hakları var deniyor ama kazı yapabilirsiniz söylemleriyle hiçbir çözüme teşvik yaratmıyorlar.

Tüm üçüncü taraflar, çözüm isteyenler Kıbrıs\'ta tek yanlı harekete teşvik edici değil işbirliği ve barış ortamına teşvik etmeli. Bu olursa hepimiz için en iyisi olur. Rum tarafı inatla ve ısrarla azınlık hakkı verip doğal zenginliklerden tek yanlı faydalanmak istiyor. O zaman ortada iki şey kalıyor; bir KKTC ekonomisi demokrasisiyle Türkiye ile yakın işbirliği içinde daha iyiye, iyi bir geleceğe devam eder, ikincisi de eğer doğalgazda bir ortaklaşmaya niyet yoksa KKTC’de de Türkiye ile birlikte gereken adımları atar, çalışmaları sürdürür bu kendi tercihleri olur.”

Akıncı, Türk halkına selamlarını da ileterek, kutlamalara katılanlara teşekkür etti.

“HİDROKARBON KAYNAKLARI KONUSUNDA KKTC’Yİ KİMSENİN İNSAFINA BIRAKACAK VEYA DURUMA GÖRE HAREKET EDECEK DEĞİLİZ”

Fuat Oktay da bunun üzerine yeniden söz alarak, “Türkiye Cumhuriyeti olarak hidrokarbon kaynakları konusunda KKTC’yi kimsenin insafına bırakacak veya duruma göre hareket edecek değiliz, kendi sahamızdaki sondaj ve araştırma faaliyetlerine KKTC ile devam edeceğiz, yapacağız.” dedi.

Oktay, AB’ye de gelince; AB’nin haksız bir şekilde Rum tarafını üyeliğe kabul ettiğini, bununla çözüme değil çözümsüzlüğe katkı yaptığını ifade ederek, “Umarım Türk tarafının hak ve eşitliği görülür veya Rum tarafı da üyelikten çıkarılır ve yeniden tüm eşit haklar görülerek bu duruma yaklaşılır. Türk tarafı da üyeliğe kabul edilir. AB üçüncü taraf olarak çözüme pozitif katkı vermek yerine olumsuz katkı sağlamıştır.” ifadelerini kullandı.

Türkiye ile KKTC’nin ekonomik alanda ciddi sınamadan geçtiğini, Türkiye’nin muhasebesini yaptığını, ciddi tedbirler aldıklarını ve bu süreçten daha güçlü çıkacaklarını ifade eden Oktay, Türkiye geliştikçe KKTC’nin de bundan faydalanacağını vurguladı.

Gün anısına plaket teatisinde de bulunuldu.

(EMR/ÖK) FOTOĞRAFLI

Haber: Emir Ertorun - Fotoğraf: Hüseyin Sayıl