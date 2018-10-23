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Cumhurbaşkanı Akıncı, Tohum Ve Üretim Materyalleri Yasası’nı Meclis\'e İade Etti

Lefkoşa, 23 Ekim 18 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi’nin 8 Ekim 2018 tarihli birleşiminde oybirliği ile kabul ederek onayına gönderdiği “Tohum ve Üretim Materyalleri Yasası”nı, 21 kurum, kuruluş, örgüt ile Kıbrıs Türk Ziraat Mühendisleri Odası’nın eleştiri ve görüşlerini de alarak yaptırdığı hukuki inceleme sonucunda, yeniden değerlendirilmek üzere Cumhuriyet Meclisi’ne iade etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Tohum Ve Üretim Materyalleri Yasası’nı Meclis\'e İade Etti

Lefkoşa, 23 Ekim 18 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi’nin 8 Ekim 2018 tarihli birleşiminde oybirliği ile kabul ederek onayına gönderdiği “Tohum ve Üretim Materyalleri Yasası”nı, 21 kurum, kuruluş, örgüt ile Kıbrıs Türk Ziraat Mühendisleri Odası’nın eleştiri ve görüşlerini de alarak yaptırdığı hukuki inceleme sonucunda, yeniden değerlendirilmek üzere Cumhuriyet Meclisi’ne iade etti.

23 Ekim 2018 Salı 15:58
Cumhurbaşkanı Akıncı, Tohum Ve Üretim Materyalleri Yasası’nı Meclis\'e İade Etti
Lefkoşa, 23 Ekim 18 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi’nin 8 Ekim 2018 tarihli birleşiminde oybirliği ile kabul ederek onayına gönderdiği “Tohum ve Üretim Materyalleri Yasası”nı, 21 kurum, kuruluş, örgüt ile Kıbrıs Türk Ziraat Mühendisleri Odası’nın eleştiri ve görüşlerini de alarak yaptırdığı hukuki inceleme sonucunda, yeniden değerlendirilmek üzere Cumhuriyet Meclisi’ne iade etti.
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Akıncı, ekinde 21 kurum, kuruluş, örgüt ile Kıbrıs Türk Ziraat Mühendisleri Odası’nın görüşlerine de yer verdiği 4 sayfalık iade gerekçelerini Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’na iletti.
Cumhurbaşkanı, kararı öncesinde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, bakanlık Müsteşarı ve Tarım Dairesi Müdürü’nü bu sabah kabul ederek yaptığı toplantıda, onayına sunulan yasayı çeşitli boyutlarıyla ele aldı.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali toplantıda, çeşitli toplum kesimlerinin yasaya ilişkin görüş ve eleştirilerini de dikkate alarak, konunun yeniden değerlendirilmesine olanak yaratmak üzere yasanın Cumhuriyet Meclisi’ne iadesini kendisinin de arzu ettiğini Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya iletti.
Cumhurbaşkanı Akıncı, gerek ilgili örgütlerden ve gerekse bakanlıktan gelen talepleri de dikkate alarak, söz konusu yasayı Cumhuriyet Meclisi’ne iade etti.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, şu yasaları ise onayladı:

“Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasası”, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Mutabakat Zaptı (Onay) Yasası”, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Arasında Standardizasyon ve Uygunluk Değerlendirmesi Alanında İşbirliği Protokolü (Onay) Yasası”, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında KKTC’de Kurulacak Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Sınır Kapılarında Yapılacak Güvenlik Artırıcı Çalışmalar İlişkin İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasası."

(DOĞ/SEL)
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