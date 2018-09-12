Cumhurbaşkanı Akıncı, Temad Heyetini Kabul Etti

Lefkoşa, 12 Eylül 18 : Cumhurbaşkanı Akıncı, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Başkanı Hamza Dürgen ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Lefkoşa, 12 Eylül 18 : Cumhurbaşkanı Akıncı, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Başkanı Hamza Dürgen ve beraberindeki heyeti kabul etti.



Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, TEMAD Genel Başkanı Hamza Dürgen, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Esen Ömürlü ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya bugün saat 10.00’da nezaket ziyaretinde bulundu.



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