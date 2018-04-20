Cumhurbaşkanı Akıncı, Tc Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’yla Bir Araya Geldi

ÇALIŞMA YEMEĞİNİNİN ARDINDAN TOPLANTIYA MECLİSTE TEMSİL EDİLEN SİYASİ PARTİLERİN LİDERLERİ DE KATILACAK
Lefkoşa, 20 Nisan 18 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan baş başa görüşme, saat 13.45’te başladı. Görüşme, Cumhurbaşkanlığı ve TC Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla çalışma yemeğinde devam edecek.
Daha sonra toplantıya, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin liderleri de katılacak.
(TUĞ-YIL/HA) FOTOĞRAFLI
Fotoğraf: Hüseyin Sayıl