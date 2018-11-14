Cumhurbaşkanı Akıncı, “sönmesin Işıklar” Konserini İzledi



Lefkoşa, 14 Kasım 18 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte, Lefkoşa Müzik Derneği Türk Müziği Korosu’nun, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın 44’üncü kuruluş yıldönümü ve Kızılay Haftası dolayısıyla “Sönmesin Işıklar” adı altında verdiği konseri izledi.



Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, YDÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yer alan konserde, Aydın Hikmet yönetimindeki koro, Türk müziğinin sevilen eserlerini seslendirdi. Cumhurbaşkanı Akıncı, konserin sonunda, Lefkoşa Müzik Derneği Başkanı Hasan Akar ile Koro Şefi Aydın Hikmet’e plaketlerini verdi.



Cumhurbaşkanı Akıncı, Lefkoşa Müzik Derneği ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın birlikte, “Sönmesin ışıklar” adını vererek düzenlediği geceye, “bu ışığın bir parçası olmak için geldiklerini” ifade ederek, etkinliğe katılmaktan duyduğu mutluluğu belirtti.



Cumhurbaşkanı Akıncı, sahnede asılı olan büyük Atatürk portresine işaret ederek, “O’nun portresi önünde ve bu konserin adından esinlenerek şunu söylemek istiyorum; Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ışığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de hep yanacak, hiç sönmeyecek” dedi.

(HUR/ŞEB)FOTOĞRAFLI

FOTOĞRAFLI



